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  4. Денис Гармаш обошел Несмачного и Ярмоленко по матчам в УПЛ
Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 20:38 | Обновлено 12 марта 2023, 20:53
890
0

Денис Гармаш обошел Несмачного и Ярмоленко по матчам в УПЛ

32-летний нападающий вошел в топ-5 гвардейцев «Динамо» в УПЛ

12 марта 2023, 20:38 | Обновлено 12 марта 2023, 20:53
890
0
Денис Гармаш обошел Несмачного и Ярмоленко по матчам в УПЛ
ФК Динамо. Денис Гармаш

Матч против «Днепра-1» (1:0) стал 229-м для Дениса Гармаша в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Андрея Несмачного и Андрея Ярмоленко, он вошел в топ-5 гвардейцев «Динамо» в УПЛ. В украинских чемпионатах Денис дебютировал в динамовских рядах раньше всех из нынешнего состава бело-синих – 31 августа 2009 года в домашнем поединке с донецким «Металлургом» (3:1). 55 раз выпускал Гармаша на поле Сергей Ребров, 45 – Мирча Луческу, 41 – Александр Хацкевич, 38 – Юрий Семин, 23 – Олег Блохин, 14 – Валерий Газзаев, 11 – Алексей Михайличенко, 2 – Олег Лужный.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев «Динамо» в УПЛ

Игрок

Годы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2016

426

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

296

3.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

242

4.

Владислав ВАЩУК

1993-2007

254

5.

Денис ГАРМАШ

2009-2023

229

6.

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

1998-2011

228

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2017

228

8.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2007

224

9.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

215

10.

Сергей СИДОРЧУК

2013-2023

199

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цифры и факты Денис Гармаш Динамо Киев
Источник Sport.ua
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