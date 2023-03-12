Денис Гармаш обошел Несмачного и Ярмоленко по матчам в УПЛ

Матч против «Днепра-1» (1:0) стал 229-м для Дениса Гармаша в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Андрея Несмачного и Андрея Ярмоленко, он вошел в топ-5 гвардейцев «Динамо» в УПЛ. В украинских чемпионатах Денис дебютировал в динамовских рядах раньше всех из нынешнего состава бело-синих – 31 августа 2009 года в домашнем поединке с донецким «Металлургом» (3:1). 55 раз выпускал Гармаша на поле Сергей Ребров, 45 – Мирча Луческу, 41 – Александр Хацкевич, 38 – Юрий Семин, 23 – Олег Блохин, 14 – Валерий Газзаев, 11 – Алексей Михайличенко, 2 – Олег Лужный.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев «Динамо» в УПЛ