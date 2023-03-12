Денис Гармаш обошел Несмачного и Ярмоленко по матчам в УПЛ
32-летний нападающий вошел в топ-5 гвардейцев «Динамо» в УПЛ
Матч против «Днепра-1» (1:0) стал 229-м для Дениса Гармаша в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Андрея Несмачного и Андрея Ярмоленко, он вошел в топ-5 гвардейцев «Динамо» в УПЛ. В украинских чемпионатах Денис дебютировал в динамовских рядах раньше всех из нынешнего состава бело-синих – 31 августа 2009 года в домашнем поединке с донецким «Металлургом» (3:1). 55 раз выпускал Гармаша на поле Сергей Ребров, 45 – Мирча Луческу, 41 – Александр Хацкевич, 38 – Юрий Семин, 23 – Олег Блохин, 14 – Валерий Газзаев, 11 – Алексей Михайличенко, 2 – Олег Лужный.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев «Динамо» в УПЛ
|
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2016
|
426
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
296
|
3.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
242
|
4.
|
Владислав ВАЩУК
|
1993-2007
|
254
|
5.
|
Денис ГАРМАШ
|
2009-2023
|
229
|
6.
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
1998-2011
|
228
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2017
|
228
|
8.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2007
|
224
|
9.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
215
|
10.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2013-2023
|
199
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