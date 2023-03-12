Мирча Луческу одержал 450-ю победу во главе украинских клубов
Румынский тренер отпраздновал юбилейную викторию
Победа «Динамо» над «Днепром-1» (1:0) стала 450-й для Мирчи Луческу во всех официальных турнирах во главе украинских клубов. 316 раз его подопечные добивались успеха в чемпионатах Украины, 68 – в еврокубках, 60 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины. 394 победы под руководством Мистера одержал «Шахтер» и 56 – «Динамо».
К слову, юбилейную викторию румынский тренер отпраздновал в 670-м матче. То есть общий процент побед его команд составляет ни много ни мало 67,2%.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Мирчи Луческу с украинскими клубами
|
Победа
|
Дата
|
Ранг
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
22.05.2004
|
ЧУ
|
Шахтер
|
Карпаты (д)
|
5:0
|
100-я
|
14.04.2007
|
ЧУ
|
Шахтер
|
Таврия (г)
|
3:1
|
200-я
|
18.04.2010
|
ЧУ
|
Шахтер
|
Закарпатье (д)
|
1:0
|
300-я
|
13.04.2013
|
ЧУ
|
Шахтер
|
Заря (д)
|
3:0
|
400-я
|
26.09.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Минай (г)
|
4:0
|
450-я
|
12.03.2023
|
ЧУ
|
Динамо
|
Днепр-1 (г)
|
1:0
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