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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 20:31 | Обновлено 12 марта 2023, 20:37
106
0

Мирча Луческу одержал 450-ю победу во главе украинских клубов

Румынский тренер отпраздновал юбилейную викторию

12 марта 2023, 20:31 | Обновлено 12 марта 2023, 20:37
106
0
Мирча Луческу одержал 450-ю победу во главе украинских клубов
ФК Динамо

Победа «Динамо» над «Днепром-1» (1:0) стала 450-й для Мирчи Луческу во всех официальных турнирах во главе украинских клубов. 316 раз его подопечные добивались успеха в чемпионатах Украины, 68 – в еврокубках, 60 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины. 394 победы под руководством Мистера одержал «Шахтер» и 56 – «Динамо».

К слову, юбилейную викторию румынский тренер отпраздновал в 670-м матче. То есть общий процент побед его команд составляет ни много ни мало 67,2%.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Мирчи Луческу с украинскими клубами

Победа

Дата

Ранг

Клуб

Соперник

Счет

1-я

22.05.2004

ЧУ

Шахтер

Карпаты (д)

5:0

100-я

14.04.2007

ЧУ

Шахтер

Таврия (г)

3:1

200-я

18.04.2010

ЧУ

Шахтер

Закарпатье (д)

1:0

300-я

13.04.2013

ЧУ

Шахтер

Заря (д)

3:0

400-я

26.09.2020

ЧУ

Динамо

Минай (г)

4:0

450-я

12.03.2023

ЧУ

Динамо

Днепр-1 (г)

1:0

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Источник Sport.ua
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