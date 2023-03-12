Мирча Луческу одержал 450-ю победу во главе украинских клубов

Победа «Динамо» над «Днепром-1» (1:0) стала 450-й для Мирчи Луческу во всех официальных турнирах во главе украинских клубов. 316 раз его подопечные добивались успеха в чемпионатах Украины, 68 – в еврокубках, 60 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины. 394 победы под руководством Мистера одержал «Шахтер» и 56 – «Динамо».

К слову, юбилейную викторию румынский тренер отпраздновал в 670-м матче. То есть общий процент побед его команд составляет ни много ни мало 67,2%.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Мирчи Луческу с украинскими клубами