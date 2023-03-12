ФОТО. Брат вернулся. Зинченко опубликовал командное фото с загадкой

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко опубликовал командное фото в своем Instagram.

«Команда 🔥🔥🔥 Важные 3 очка вдали от дома! ✅ Игра на ноль ✅ Брат вернулся✅».

Также на фото лондонцы держат часы. Минутная стрелка указана на цифру 11, а часовая – на 2.

Скорее всего, этот ребус расшифровывается как 11 матчей до 14 титула АПЛ «Арсенала».

В воскресенье, 12 марта, «Арсенал» в гостях обыграл «Фулхэм» со счетом 3:0. Зинченко провел на поле 72 минуты. На 77-й минуте впервые с декабря 2022 года появился Габриэл Жезус и Александр не забыл упомянуть про это в своем посте.

Сейчас «Арсенал» занимает первое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 66 очков после 27 туров. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 61 пункт.