Эрик ТЕН ХАГ: «Мы проявили характер и заработали очко»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (0:0) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

«Мои большие комплименты команде. Они проявили свой характер. Пришлось долго играть вдесятером. Заработали очко. Мы должны были заработать пенальти, он был вне всяких сомнений, не понимаю, почему не вмешался VAR», - сказал тен Хаг.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» играл в меньшинстве начиная с 34 минуты, после удаления Каземиро.