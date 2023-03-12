Англия12 марта 2023, 19:39 | Обновлено 12 марта 2023, 19:46
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Эрик ТЕН ХАГ: «Мы проявили характер и заработали очко»
Наставник «Манчестер Юнайтед» – о ничьей с «Саутгемптоном»
12 марта 2023, 19:39 | Обновлено 12 марта 2023, 19:46
307
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (0:0) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.
«Мои большие комплименты команде. Они проявили свой характер. Пришлось долго играть вдесятером. Заработали очко. Мы должны были заработать пенальти, он был вне всяких сомнений, не понимаю, почему не вмешался VAR», - сказал тен Хаг.
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» играл в меньшинстве начиная с 34 минуты, после удаления Каземиро.
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Комментарии 1
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И тут как у нас. Ну очевидное нарушение, но монзули не посмотрели вар.)Но сами виноваты. С самого начала было видно что игра на пропасть. А тут ещё и Каземиро опять. И Санчес не карточке. Отскочили, хотя вместо автобуса ввязались в обмен ударами. Спасибо Де Хеа. Но и гость выручил пару раз своих.
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