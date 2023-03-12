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  4. СВАТОК: «Мы продемонстрировали достойную игру и не заслуживали поражение»
Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 19:39 |
451
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СВАТОК: «Мы продемонстрировали достойную игру и не заслуживали поражение»

Капитан «Днепра-1» – о поражении в матче 17-го тура УПЛ от «Динамо»

12 марта 2023, 19:39 |
451
0
СВАТОК: «Мы продемонстрировали достойную игру и не заслуживали поражение»
ФК Днепр-1. Александр Сваток

Капитан украинского футбольного клуба «Днепр-1» Александр Сваток прокомментировал поражение в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу против киевского «Динамо»:

– Даже на разминке был заметен ваш настрой на игру. Почему не получилось достичь желаемого результата?

– Конечно, мы настраивались на эту игру, понимали, как важно было сегодня заработать очки. Не могу однозначно сформулировать причину, почему не удалось их получить. Команда неплохо играла против «Динамо», которое является грандом украинского футбола. На мой взгляд, мы продемонстрировали достойную игру и не заслуживали поражение.

– Этот матч напомнил игру с АЕК: когда соперник низко садится в оборону, ее очень тяжело проходить. Плотная опека не позволяла наносить удары по воротам…

– Да, было сложно, но у нас были предпосылки для опасных моментов, из которых должны были выжимать больше. Должны были скорее принимать решения, наносить удары.

– Как вы узнали о вызове в сборную?

– Администратор сборной мне написал о необходимости делать визу, ведь я попал в расширенный список. А потом в клуб пришел вызов, где была моя фамилия.

– Уже разговаривали с Русланом Ротанем?

– Еще нет.

– Были поражены его решением?

– Могу только поблагодарить за доверие. Это очень приятно. Вызов в сборную – радость и гордость.

– Из «Авангарда» на «Уэмбли» – какие ощущения?

– (улыбается) Пока не знаю. Посмотрим.

Поединок 17-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Динамо» завершился со счетом 1:0 в пользу киевского клуба.

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Александр Сваток пресс-конференция Днепр-1 Динамо Киев Днепр-1 - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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