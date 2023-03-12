Александр ПИХАЛЕНОК: «Можно сказать, что мы сами проиграли матч»

Полузащитник украинского футбольного клуба «Днепр-1» Александр Пихаленок прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу против киевского «Динамо»:

– Сегодня проиграли игру. Откровенно скажу, что у меня был момент, когда стопроцентно должен был забивать, у других ребят были моменты, когда нужно было бить, но играли либо под себя, либо выбирали другие варианты… Из этого и складывается судьба матча. У «Динамо» было один-два момента, которые они сумели реализовать, поэтому мы и проиграли матч. Можно сказать, что мы сами проиграли матч сегодня.

– Против вас персонально сегодня очень плотно играли.

– Обычно такие матчи так и проходят, когда результат давит на обе команды. Обе команды играют очень осторожно и все решают мелочи – они забили, а мы нет.

– Сейчас только начало второго круга и можно еще наверстать упущенное. Все еще впереди?

– Да, все еще впереди. Надо дальше работать и впереди много ключевых матчей и ничего страшного не произошло.

Поединок 17-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Динамо» завершился со счетом 1:0 в пользу киевского клуба.