Александр ПИХАЛЕНОК: «Можно сказать, что мы сами проиграли матч»
Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал поражение команды в матче с «Динамо»
Полузащитник украинского футбольного клуба «Днепр-1» Александр Пихаленок прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу против киевского «Динамо»:
– Сегодня проиграли игру. Откровенно скажу, что у меня был момент, когда стопроцентно должен был забивать, у других ребят были моменты, когда нужно было бить, но играли либо под себя, либо выбирали другие варианты… Из этого и складывается судьба матча. У «Динамо» было один-два момента, которые они сумели реализовать, поэтому мы и проиграли матч. Можно сказать, что мы сами проиграли матч сегодня.
– Против вас персонально сегодня очень плотно играли.
– Обычно такие матчи так и проходят, когда результат давит на обе команды. Обе команды играют очень осторожно и все решают мелочи – они забили, а мы нет.
– Сейчас только начало второго круга и можно еще наверстать упущенное. Все еще впереди?
– Да, все еще впереди. Надо дальше работать и впереди много ключевых матчей и ничего страшного не произошло.
Поединок 17-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Динамо» завершился со счетом 1:0 в пользу киевского клуба.
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