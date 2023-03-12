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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 19:19 | Обновлено 12 марта 2023, 19:23
372
0

Антон ЦАРЕНКО: «Отдали все силы ради победы»

Хавбек «Динамо» – о матче с «Днепром-1»

12 марта 2023, 19:19 | Обновлено 12 марта 2023, 19:23
372
0
Антон ЦАРЕНКО: «Отдали все силы ради победы»
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко прокомментировал победу над «Днепром-1» (1:0) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

– Антон, какую задачу ставил перед тобой тренер, выпуская на замену?
– Мистер всегда просит выходящих на замену игроков с первой минуты на поле включаться и быть максимально заряженными. Должно быть сразу большое желание бороться, выигрывать и делать все ради победы.

– Игра была нервной: много нарушений, споров, спорных решений арбитров. Чувствовалось, что это матч за шесть очков двух претендентов на чемпионство?
– Да, игра была очень принципиальной и ответственной как для нас, так и для соперников. Несмотря на все, мы сегодня отдали все силы ради этой победы.

– Сегодня «Динамо» необычно как для матчей чемпионата много времени провело без мяча. Вы были готовы именно к такой игре?
– Всегда нужно уметь играть как первым номером, так и вторым, в зависимости от обстоятельств на поле. Главное, что наша тактика на игру сработала и мы победили.

– Ты дважды угрожал чужим воротам. Они возникли из-за твоей активности на поле?
– Возможно, своей работой я где-то заслужил эти моменты. Но на эти голевые случаи наработала вся команда. Хорошо, что они возникали, но жаль, что не удалось реализовать и забить второй гол.

– Ты вышел на поле вместо Бенито на правом фланге, хотя более привычная для тебя позиция в центре поля. Был готов к появлению на этой позиции еще и в таком матче?
– На какой позиции меня поставит тренер, там я и буду демонстрировать свой максимум, свою лучшую игру и стараться помочь команде получить положительный результат.

– Проведя полный тренировочный сбор с «основой», ты уже полностью влился в команду, стал ее неотъемлемой деталью, наработал взаимодействия с партнерами?
– Конечно, есть еще шероховатости. Но в общем, можно сказать, я уже проделал большой путь с этими ребятами. Конечно, большой для меня. Мне очень комфортно в команде, все партнеры меня поддерживают, за что я очень благодарен. Надеюсь, что вместе мы будем двигаться вперед.

– После поражения от «Ингульца» внутри коллектива были разговоры о необходимости реабилитироваться в матче с «Днепром-1»? Настроение было особенным?
– Конечно, эта игра была для нас принципиальной. Мы отдали все силы ради сегодняшней победы. Я считаю, что наша команда заслужила эти три очка.

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Антон Царенко Динамо Киев Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 - Динамо
Источник ФК Динамо Киев
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