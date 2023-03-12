Денис ПОПОВ: «Будем бороться за максимальный результат в чемпионате»

Центральный защитник «Динамо» Денис Попов поделился впечатлениями от победного матча против «Днепра-1» в Ужгороде.

– Сегодняшняя победа была реабилитацией за поражение в прошлом матче? Команда подходила к игре с особым настроением?

– Да, настроение на игру было особенным. И разговор в команде был. Надо было взять себя в руки, сплотиться прежде всего. Действительно, поражение в первом весеннем матче на нас оказало большое влияние. Мы должны были реабилитироваться за нее.

– Сегодня «Динамо» много времени провело без мяча, что является необычным явлением для игр чемпионата. Как были готовы конкретно к такому футболу?

– Мы, как и всегда, готовились играть первым номером, не подстраиваясь под соперника, как всегда играет «Динамо». Но было много факторов, которые не позволять это делать в течение всего матча, поэтому уже во время игры приходилось перестраиваться. К тому же, качество газона было не лучшего уровня, поэтому нам кое-где приходилось играть и вторым номером, и где-то, как говорится, от простоты. Главным сегодня был результат, игра отходила на второй план.

– Когда Виталий Буяльский забил гол, вся команда подбежала поздравлять его и Мирчу Луческу. Это празднование имело какое-то особое значение?

– Да, ведь он проводит большую работу с командой, благодаря чему наши игроки развиваются, прогрессируют. Это был жест поддержки и благодарности, сплоченности нашей команды. Также этим жестом мы показали молодежи, что в «Динамо» Киев нужно всегда быть сплоченными и сражаться друг за друга.

– Уже вторую игру подряд вы вместе с Дячуком формирует связь центрбеков. Вы еще улучшаете взаимодействие или уже достаточно «притерлись» друг к другу?

– Мы провели несколько матчей на сборах в этой связке, лично мне с ним комфортно взаимодействовать. Но официальные игры – это совсем другое, и еще нужно время, чтобы лучше понимать, чувствовать друг друга на поле. Мы стараемся и, думаю, идем в правильном направлении. В принципе сегодня неплохо сыграли, за исключением некоторых моментов.

– Команда получила максимальный результат в матче с прямым конкурентом. Можно ли сказать, что этим результатом «Динамо» заявляет о чемпионских намерениях?

– Да, мы ни в коем случае не опускаем руки и не сдаемся. Будем бороться за максимальный результат в чемпионате до конца.