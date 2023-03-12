Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Константин ВИВЧАРЕНКО: «Буяльский ничего не говорил в раздевалке»
Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 18:20 | Обновлено 12 марта 2023, 18:49
2469
0

Константин ВИВЧАРЕНКО: «Буяльский ничего не говорил в раздевалке»

Защитник «Динамо» – о победе над «Днепром-1»

12 марта 2023, 18:20 | Обновлено 12 марта 2023, 18:49
2469
0
Константин ВИВЧАРЕНКО: «Буяльский ничего не говорил в раздевалке»
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился впечатлениями после выездной победы над «Днепром-1» (1:0) в рамках 17-го тура УПЛ.

– Насколько важно было сегодня завоевать очки после тяжелого старта? Победа над «Днепром-1» – это возможность перезарядиться?
– Да, конечно, после неудачного результата в предыдущем матче эта победа очень важна для нас – для командного духа, для всего коллектива. Мы не имели права так играть против «Ингульца». Сегодня на поле была команда, и мы очень хотели победить.

– Наверное, один из самых обсуждаемых моментов – это даже не гол, а фол Бланко против Буяльского. Крики Виталия были слышны далеко за стадионом… Ты был рядом с эпизодом, можешь рассказать, что там произошло?
– Я этот момент как раз не видел, только услышал, как Виталик кричит – и сразу все подбежали к нему.

– После финального свистка Буяльскому показали красную карточку. Какова была его реакция в раздевалке?
– Это эмоции после такого напряженного матча и тяжелой победы. Но Виталик ничего не говорил в раздевалке.

– Но при этом досадно терять лидера перед ответственным матчем с «Зарей»…
– Конечно, он наш лидер, основной игрок. Будет тяжело без него, но все равно будем выходить и играть на победу.

– После забитого мяча все футболисты подбежали к Мирче Луческу. Это был жест поддержки главного тренера, тяжело переживающего результаты?
– Команда сплотилась, это был важный гол для нас. Поэтому подбежали все вместе, поддержали и Мистера, и весь его тренерский штаб показали, что мы с ними до конца.

По теме:
Антон ЦАРЕНКО: «Отдали все силы ради победы»
Денис ПОПОВ: «Будем бороться за максимальный результат в чемпионате»
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал лидером, Динамо – в погоне за Зарей
Константин Вивчаренко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Динамо
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лестер – Челси – 1:3. Первый ассист Мудрика. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11 марта 2023, 20:01 0
Лестер – Челси – 1:3. Первый ассист Мудрика. Видео голов и обзор матча
Лестер – Челси – 1:3. Первый ассист Мудрика. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 27-го тура АПЛ

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»
Футбол | 12 марта 2023, 18:28 14
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»

Главный тренер «Кривбасса» подытожил матч с «горняками»

Праздник Габриэлей и ассистент Троссард. Арсенал с Зинченко обыграл Фулхэм
Футбол | 12.03.2023, 17:55
Праздник Габриэлей и ассистент Троссард. Арсенал с Зинченко обыграл Фулхэм
Праздник Габриэлей и ассистент Троссард. Арсенал с Зинченко обыграл Фулхэм
ВИДЕО. Разочарование дня. Мудрик отпраздновал отмененный гол в стиле Дрогба
Футбол | 12.03.2023, 05:09
ВИДЕО. Разочарование дня. Мудрик отпраздновал отмененный гол в стиле Дрогба
ВИДЕО. Разочарование дня. Мудрик отпраздновал отмененный гол в стиле Дрогба
Фатальная ошибка Хайнера. Динамо нанесло поражение Днепру-1
Футбол | 12.03.2023, 15:00
Фатальная ошибка Хайнера. Динамо нанесло поражение Днепру-1
Фатальная ошибка Хайнера. Динамо нанесло поражение Днепру-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
11.03.2023, 07:00 3
Бокс
Вышли из кризиса? Челси с Мудриком в составе обыграл Лестер
Вышли из кризиса? Челси с Мудриком в составе обыграл Лестер
11.03.2023, 18:59 24
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, подписывай контракт, уродливый бастард»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, подписывай контракт, уродливый бастард»
10.03.2023, 22:45 4
Бокс
Промоутер: «Помощь для Украины? Что для Фьюри один миллион из 60»
Промоутер: «Помощь для Украины? Что для Фьюри один миллион из 60»
11.03.2023, 20:12 5
Бокс
Известный украинский клуб планирует летом заявиться во Вторую лигу
Известный украинский клуб планирует летом заявиться во Вторую лигу
10.03.2023, 20:35
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Нельзя не уважать Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Нельзя не уважать Усика»
11.03.2023, 17:41 5
Бокс
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
11.03.2023, 09:13 74
Футбол
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
10.03.2023, 21:14 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности