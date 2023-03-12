Константин ВИВЧАРЕНКО: «Буяльский ничего не говорил в раздевалке»

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился впечатлениями после выездной победы над «Днепром-1» (1:0) в рамках 17-го тура УПЛ.

– Насколько важно было сегодня завоевать очки после тяжелого старта? Победа над «Днепром-1» – это возможность перезарядиться?

– Да, конечно, после неудачного результата в предыдущем матче эта победа очень важна для нас – для командного духа, для всего коллектива. Мы не имели права так играть против «Ингульца». Сегодня на поле была команда, и мы очень хотели победить.

– Наверное, один из самых обсуждаемых моментов – это даже не гол, а фол Бланко против Буяльского. Крики Виталия были слышны далеко за стадионом… Ты был рядом с эпизодом, можешь рассказать, что там произошло?

– Я этот момент как раз не видел, только услышал, как Виталик кричит – и сразу все подбежали к нему.

– После финального свистка Буяльскому показали красную карточку. Какова была его реакция в раздевалке?

– Это эмоции после такого напряженного матча и тяжелой победы. Но Виталик ничего не говорил в раздевалке.

– Но при этом досадно терять лидера перед ответственным матчем с «Зарей»…

– Конечно, он наш лидер, основной игрок. Будет тяжело без него, но все равно будем выходить и играть на победу.

– После забитого мяча все футболисты подбежали к Мирче Луческу. Это был жест поддержки главного тренера, тяжело переживающего результаты?

– Команда сплотилась, это был важный гол для нас. Поэтому подбежали все вместе, поддержали и Мистера, и весь его тренерский штаб показали, что мы с ними до конца.