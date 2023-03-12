Англия12 марта 2023, 17:04 | Обновлено 12 марта 2023, 17:22
673
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Троссард в матче с Фулхэмом повторил достижение Анри и ван Перси
Леандро сделал три ассиста в выездном матче
12 марта 2023, 17:04 | Обновлено 12 марта 2023, 17:22
673
1
Вингер «Арсенала» Леандро Троссард отметился тремя результативными передачами в первом тайме матча 27-го тура УПЛ против «Фулхэма».
28-летний бельгиец стал всего третьим игроком в истории «канониров», сделавшим ассистентский хет-трик в выездном матче Премьер-лиги
Игроки «Арсенала», который покорилось это достижение:
- Тьери Анри в Сандерленде (май) и Бирмингеме (ноябрь) в 2003 г.
- Робин ван Перси в Халле в январе 2009 года.
- Леандро Троссар против «Фулхэма» в марте 2023 года.
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