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Англия
12 марта 2023, 17:04 | Обновлено 12 марта 2023, 17:22
673
1

Троссард в матче с Фулхэмом повторил достижение Анри и ван Перси

Леандро сделал три ассиста в выездном матче

12 марта 2023, 17:04 | Обновлено 12 марта 2023, 17:22
673
1
Троссард в матче с Фулхэмом повторил достижение Анри и ван Перси
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Арсенала» Леандро Троссард отметился тремя результативными передачами в первом тайме матча 27-го тура УПЛ против «Фулхэма».

28-летний бельгиец стал всего третьим игроком в истории «канониров», сделавшим ассистентский хет-трик в выездном матче Премьер-лиги

Игроки «Арсенала», который покорилось это достижение:

  • Тьери Анри в Сандерленде (май) и Бирмингеме (ноябрь) в 2003 г.
  • Робин ван Перси в Халле в январе 2009 года.
  • Леандро Троссар против «Фулхэма» в марте 2023 года.
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Фулхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фулхэм - Арсенал Леандро Троссард
Источник Gracenote Live
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Kain_X_Rain
Они купили его вместо Мудрика за 25 млн 
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