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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 15:50 | Обновлено 12 марта 2023, 15:55
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ВИДЕО. Почин Келси с передачи Судакова и гол Шведа. Шахтер громит Кривбасс

Донецкий клуб обеспечил себе 1-е место в таблице УПЛ

12 марта 2023, 15:50 | Обновлено 12 марта 2023, 15:55
750
0
ВИДЕО. Почин Келси с передачи Судакова и гол Шведа. Шахтер громит Кривбасс
ФК Шахтер. Кевин Келси

В воскресенье, 12 марта, проходит матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Кривбасс» и «Шахтер».

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Игра проходит в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

На 80-й минуте венесуэльский легионер донецкой команды Кевин Келси забил 1-й гол в футболке «Шахтера» и открыл счет голам в УПЛ. Ассист на свой счет записал Судаков. Уже через 4 минуты Марьян Швед поставил жирную точку в матче, забив 3-й гол «горняков» в ворота «Кривбасса».

Таким образом «Шахтер» скорее всего обыграет «Кривбасс» и выйдет на первое место в таблице УПЛ. У донецкого клуба будет 39 очков, а у ближайшего преследователя «Днепр-1» – 36 пунктов. Днепровский клуб ранее уступил киевскому «Динамо».

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Кевин Келси Георгий Судаков Марьян Швед видео голов и обзор Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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