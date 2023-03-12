ВИДЕО. Девятка Судакова в ворота Кривбасса. Шахтер близок к 1-й позиции УПЛ

В воскресенье, 12 марта, проходит матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Кривбасс» и «Шахтер».

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Игра проходит в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

На 58-й минуте украинский полузащитник «горняков» Георгий Судаков сместился слева к левому углу штрафной и сильно пробил в ближнюю девятку.

Если «Шахтер» обыграет «Кривбасс», то выйдет на первое место в таблице УПЛ. У донецкого клуба будет 39 очков, а у ближайшего преследователя «Днепр-1» – 36 пунктов. Днепровский клуб ранее уступил киевскому «Динамо».