ВИДЕО. Карма в действии? Кравец отметился автоголом в матче с Вересом

В воскресенье, 12 марта, проходит матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Верес» и «Ворскла».

На 48-й минуте Дмитрий Клец со штрафного на правом фланге бил в дальний угол на малой высоте, Павел Исенко отбил перед собой, а рикошет в собственные ворота подрезал Василий Кравец.

Отметим, что в первом голе этого матча Кравец, вероятно, отдал ассист с нарушением правил.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Верес» – «Ворскла» - 2:1

Кравец, 48 (авт.), Гайдучик, 60 – Сефери, 25