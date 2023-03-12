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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 14:25 |
523
0

ВИДЕО. Карма в действии? Кравец отметился автоголом в матче с Вересом

Ровенский клуб сравнял счет в начале второго тайма

12 марта 2023, 14:25 |
523
0
ВИДЕО. Карма в действии? Кравец отметился автоголом в матче с Вересом
ФК Ворскла. Василий Кравец (справа)

В воскресенье, 12 марта, проходит матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Верес» и «Ворскла».

На 48-й минуте Дмитрий Клец со штрафного на правом фланге бил в дальний угол на малой высоте, Павел Исенко отбил перед собой, а рикошет в собственные ворота подрезал Василий Кравец.

Отметим, что в первом голе этого матча Кравец, вероятно, отдал ассист с нарушением правил.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Верес» – «Ворскла» - 2:1

Кравец, 48 (авт.), Гайдучик, 60 – Сефери, 25

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Источник Setanta Sports Ukraine
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