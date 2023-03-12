ВИДЕО. Не вышел ли мяч? Рефери засчитал сомнительный гол Сефери
Нападающий полтавского клуба забил красиво, но к голевому пасу есть вопросы
В воскресенье, 12 марта, проходит матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Верес» и «Ворскла».
На 25-й минуте Таулант Сефери великолепно разобрался в штрафной площади соперника и сумел переправить мяч в ворота соперников в непростой ситуации.
Тем не менее, в моменте, когда Василий Кравец отдавал голевой пас, мяч с большой долей вероятности покинул поле. Матч судит бригада арбитров во главе с Юрием Ивановым.
Украинская Премьер-лига. 17-й тур.
«Верес» – «Ворскла» - 2:1
Кравец, 48 (авт.), Гайдучик, 60 – Сефери, 25
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