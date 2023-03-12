Украина. Премьер лига12 марта 2023, 13:08 | Обновлено 12 марта 2023, 14:03
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Кривбасс – Шахтер. Матвиенко и Зубков выйдут в основе
Стали известны стартовые составы команд
12 марта 2023, 13:08 | Обновлено 12 марта 2023, 14:03
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Сегодня, 12 марта «Шахтер» в матче 12-го тура УПЛ на выезде сыграет с «Кривбассом». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Бескоровайный, Вернидуб, Стецьков, Банада, Капич, Татарков, Задерака, Хомченовский, Устименко
«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Джурасек, Бондаренко, Зубков, Сикан
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Сикан !? ,И Келси в запасе ,с Кривбасом и они должны порешать ,Траоре можно и отдохнуть
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