Кривбасс – Шахтер. Матвиенко и Зубков выйдут в основе

Сегодня, 12 марта «Шахтер» в матче 12-го тура УПЛ на выезде сыграет с «Кривбассом». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Бескоровайный, Вернидуб, Стецьков, Банада, Капич, Татарков, Задерака, Хомченовский, Устименко

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Джурасек, Бондаренко, Зубков, Сикан