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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 12:18 | Обновлено 12 марта 2023, 12:53
540
0

Верес – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 17-м туре УПЛ

12 марта 2023, 12:18 | Обновлено 12 марта 2023, 12:53
540
0
Верес – Ворскла. Стали известны стартовые составы
ФК Ворскла

Сегодня, 12 марта «Верес» в 17-м туре УПЛ дома примет «Ворсклу». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Клёц, Кучеров, Дахновский, Шарай, Г. Пасич, Гайдучик

«Ворскла»: Исенко, Кравец, Пердута, Чеснаков, Фелипе, Павлюк, Хрипчук, Скляр, Юрченко, Степанюк, Сефери

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Источник УПЛ
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