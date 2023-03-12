Украина. Премьер лига12 марта 2023, 12:18 | Обновлено 12 марта 2023, 12:53
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Верес – Ворскла. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 17-м туре УПЛ
12 марта 2023, 12:18 | Обновлено 12 марта 2023, 12:53
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Сегодня, 12 марта «Верес» в 17-м туре УПЛ дома примет «Ворсклу». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Верес»: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Клёц, Кучеров, Дахновский, Шарай, Г. Пасич, Гайдучик
«Ворскла»: Исенко, Кравец, Пердута, Чеснаков, Фелипе, Павлюк, Хрипчук, Скляр, Юрченко, Степанюк, Сефери
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