Верес – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 12 марта «Верес» в 17-м туре УПЛ дома примет «Ворсклу». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Клёц, Кучеров, Дахновский, Шарай, Г. Пасич, Гайдучик

«Ворскла»: Исенко, Кравец, Пердута, Чеснаков, Фелипе, Павлюк, Хрипчук, Скляр, Юрченко, Степанюк, Сефери