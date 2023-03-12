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  4. Сергей ПАЛКИН: «Почти все наши решения были правильными»
Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 10:43 |
779
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Сергей ПАЛКИН: «Почти все наши решения были правильными»

Гендиректор «Шахтера» – о влиянии войны на клуб

12 марта 2023, 10:43 |
779
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Сергей ПАЛКИН: «Почти все наши решения были правильными»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, как война в Украине повлияла на клуб:

«Когда война началась, мы шесть месяцев не играли. Потом, когда решили играть, у нас не было тренерского штаба, пол команды, иностранцы, все уехали. Было 15 человек команды, и все. Поэтому мы начали строить команду с нуля. И это был самый главный наш вызов, с которым мы столкнулись за этот период.

Надо было назначить тренерский штаб, вовремя сориентироваться и пригласить футболистов, которые хотят играть в нашей стране. А это, конечно, только украинцы. Из иностранцев единственным остался Траоре, которого хотел бы поблагодарить и отдать должное, что он так повел себя. И сейчас остается, а признаков, что он хочет куда-то уйти, я не вижу.

Поэтому начали с чистого листа. Более того, когда мы начали чемпионат и сыграли вничью с «Металлистом 1925», начали говорить, что уже не тот «Шахтер», шансов на чемпионство ноль, о еврокубках вообще промолчим. Но потом все перевернулось. И оказалось, что почти все решения были правильными.

Футбол, который ребята показывают – и в групповом этапе Лиги чемпионов, и в первом круге чемпионата, – один из лучших, что я видел за 20 лет в «Шахтере». Я говорю больше не о результате, а как ребята играли, какой футбол показывали».

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Сергей Палкин Шахтер Донецк российско-украинская война
Источник Трибуна
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Fred14
Палкин столько лет топил за рыгов что аж не верится .как он переобулся 
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