Антонио КОНТЕ: «Не исключаю Челси из борьбы за топ-4»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после победы 3:1 над «Ноттингем Форест» поделился своим мнением по поводу шансов «Шпор» на попадание в топ-4 в нынешнем сезоне АПЛ:

«Для нас финишировать в первой четвёрке — всё равно что выиграть Премьер-лигу. Это случилось в прошлом сезоне, и я говорил, что это чудо. В этом сезоне будет намного сложнее, в гонке участвует много команд, и на данный момент доступно только одно место.

«Ливерпуль» является нашим конкурентом в этой гонке. «Ньюкасл» отличается от самого себя прошлого сезона, они вложили много денег, и у них сильная команда. Я не исключаю «Челси» из борьбы, потому что у «Челси» есть шанс выиграть последние 11 или 12 игр подряд, потому что их состав очень сильный.

Лучший клуб смотрит на себя. Мы должны сосредоточиться на своём пути и стараться делать всё возможное до конца сезона, и тогда мы увидим, какой позиции мы можем достичь».