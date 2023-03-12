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  4. Антонио КОНТЕ: «Не исключаю Челси из борьбы за топ-4»
Англия
12 марта 2023, 10:27 |
519
2

Антонио КОНТЕ: «Не исключаю Челси из борьбы за топ-4»

Тренер «Тоттенхэма» – о борьбе за зону Лиги чемпионов

12 марта 2023, 10:27 |
519
2
Антонио КОНТЕ: «Не исключаю Челси из борьбы за топ-4»
УЕФА. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после победы 3:1 над «Ноттингем Форест» поделился своим мнением по поводу шансов «Шпор» на попадание в топ-4 в нынешнем сезоне АПЛ:

«Для нас финишировать в первой четвёрке — всё равно что выиграть Премьер-лигу. Это случилось в прошлом сезоне, и я говорил, что это чудо. В этом сезоне будет намного сложнее, в гонке участвует много команд, и на данный момент доступно только одно место.

«Ливерпуль» является нашим конкурентом в этой гонке. «Ньюкасл» отличается от самого себя прошлого сезона, они вложили много денег, и у них сильная команда. Я не исключаю «Челси» из борьбы, потому что у «Челси» есть шанс выиграть последние 11 или 12 игр подряд, потому что их состав очень сильный.

Лучший клуб смотрит на себя. Мы должны сосредоточиться на своём пути и стараться делать всё возможное до конца сезона, и тогда мы увидим, какой позиции мы можем достичь».

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Антонио Конте Тоттенхэм Челси Английская Премьер-лига
Источник Reuters
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Не в цьому сезоні. Челсі навіть в єврокубки не попаде.
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+1
Злий Глобинець
Навряд чи. Але за Лігу Конференцій "челсюки" мають гарні шанси зачепитися. А може й за Лігу Європи (5-6 місце в АПЛ). 
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0
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