11.03.2023 17:00 – FT 3 : 1
Англия11 марта 2023, 22:47 |
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Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 3:1. Дубль Кейна. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 27-го тура АПЛ
11 марта 2023, 22:47 |
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Состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Тоттенхэм» уверенно обыграл «Ноттингем Форест».
Лидеры нападения «шпор» Гарри Кейн и Сон Хын Мин оформили три гола, и лишь после этого гости сумели забить гол престижа.
Чемпионат Англии. 27-й тур
«Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест» – 3:1
Голы: Кейн (19, 35 пенальти), Сон Хын Мин (62), – Уоррелл (81).
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Джо Уорролл (Ноттингем Форест).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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Ливерпуля это место и я думаю они смогут его отвоевать.
Не смотря на игру с Борнмутом