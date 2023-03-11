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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
11.03.2023 17:00 – FT 3 : 1
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 марта 2023, 22:47 |
103
1

Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 3:1. Дубль Кейна. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 27-го тура АПЛ

11 марта 2023, 22:47 |
103
1
Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 3:1. Дубль Кейна. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Тоттенхэм» уверенно обыграл «Ноттингем Форест».

Лидеры нападения «шпор» Гарри Кейн и Сон Хын Мин оформили три гола, и лишь после этого гости сумели забить гол престижа.

Чемпионат Англии. 27-й тур

«Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест» – 3:1
Голы: Кейн (19, 35 пенальти), Сон Хын Мин (62), – Уоррелл (81).

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Джо Уорролл (Ноттингем Форест).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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Гарри Кейн Тоттенхэм Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Ну вот не верю, что Тотенхем четвертым будет, хоть убейте.
Ливерпуля это место и я думаю они смогут его отвоевать.
Не смотря на игру с Борнмутом
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