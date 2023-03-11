Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 3:1. Дубль Кейна. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Тоттенхэм» уверенно обыграл «Ноттингем Форест».

Лидеры нападения «шпор» Гарри Кейн и Сон Хын Мин оформили три гола, и лишь после этого гости сумели забить гол престижа.

Чемпионат Англии. 27-й тур

«Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест» – 3:1

Голы: Кейн (19, 35 пенальти), Сон Хын Мин (62), – Уоррелл (81).