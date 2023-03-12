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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ливерпуль? Мы не должны думать об удержании результата»
Лига чемпионов
12 марта 2023, 09:52 |
105
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ливерпуль? Мы не должны думать об удержании результата»

Тренер «Реала» – об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

12 марта 2023, 09:52 |
105
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ливерпуль? Мы не должны думать об удержании результата»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (15 марта, первый матч – 5:2):

«Имеем опыт матчей с «Челси» прошлого сезона. Есть преимущество, поэтому являются фаворитами. Но другой факт - нам нужно сыграть еще 90 минут с тем же настроением, что и в первой игре. Есть преимущество, но не должны думать об удержании результата, нужно все 90 минут провести на высоком уровне.

Очень тяжело дойти до победы в трех разных турнирах. Мы проиграли первый матч в Кубке, отстаем в Ла Лиге, но имеем небольшое преимущество в ЛЧ. Однако это не значит, что будет легко. Лига чемпионов – самый сложный турнир в мире».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал - Ливерпуль Лига чемпионов
Источник Marca
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