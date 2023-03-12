Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ливерпуль? Мы не должны думать об удержании результата»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (15 марта, первый матч – 5:2):

«Имеем опыт матчей с «Челси» прошлого сезона. Есть преимущество, поэтому являются фаворитами. Но другой факт - нам нужно сыграть еще 90 минут с тем же настроением, что и в первой игре. Есть преимущество, но не должны думать об удержании результата, нужно все 90 минут провести на высоком уровне.

Очень тяжело дойти до победы в трех разных турнирах. Мы проиграли первый матч в Кубке, отстаем в Ла Лиге, но имеем небольшое преимущество в ЛЧ. Однако это не значит, что будет легко. Лига чемпионов – самый сложный турнир в мире».