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  4. Агент 017, сравнение с Вернером и Анри. Что думают фаны Челси про Мудрика?
Англия
12 марта 2023, 07:45 |
2768
0

Агент 017, сравнение с Вернером и Анри. Что думают фаны Челси про Мудрика?

«Пенсионеры» обыграли «Лестер» со счетом 3:1, Мудрик отметился первым ассистом в Англии

12 марта 2023, 07:45 |
2768
0
Агент 017, сравнение с Вернером и Анри. Что думают фаны Челси про Мудрика?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 11 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионат Англии по футболу между клубами «Лестер» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик провел на поле 82 минуты. За поединок украинец отметился ассистом на Ковачича и голом, однако взятия ворот отменили из-за офсайда. К слову, незасчитанный гол Михаил отпраздновал в стиле Дрогба.

WhoScored по итогам матча оценил игру украинского хавбека в 6,9 балла.

Болельщики «Челси» остались довольны игрой Мудрика, однако не обошлось без обсуждения темы агента 007...

Julian: «Я думаю, эффективно использовать Мудрика в середине. Его присутствие удерживало линию защиты – они знали, что он может обойти их (что он и продемонстрировал своим незасчитанным голом). Тем временем Хаверц был освобожден, поскольку ему уделялось меньше внимания. Лучшее выступление в этом году».

Nick: «Мудрик однажды станет таким классным».

Rajini Nicholas: «Мудрик борется с обвинениями в адрес агента 007😂💙».

Vipin: «Вернер был намного лучше, чем Мудрик».

Celoer0: «Раньше я был самым большим ненавистником Мудрика, но теперь я хочу, чтобы чувак преуспел и начал, и я хочу, чтобы он стартовал на левом фланге вместе с Хавертцем и Пулишичем».


Rando: «Мне нравится, как Кова указал на Мудрика после того, как забил гол. Сообщив ему, что он сделал первый ассист. Сделал бы многое для его уверенности в будущем».

Leah: «Мудрик агент 017: 0 голов, 1 передача, 7 матчей».

Dustin Greene: «Мудрику нужно больше игрового времени на позиции в атаке, будь то в центре или на фланге».

Arjun Jaikumar: « Самое странное во всей этой дискуссии об агенте 007 вокруг Мудрика то, что я помню крупный контракт (новичок - прим.) с «Арсеналом», который не забил в его первых восьми матчах чемпионата, и это был Тьерри Анри».

Chelseaista: «Мудрик на самом деле сделал празднование Дрогба, чтобы заткнуть этих фанатов Арсенала 😪».

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Источник Twitter
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