В центральном поединке 17 тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Днепр-1» и «Динамо».

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Обе команды после возобновления чемпионата потеряли очки. Но если киевляне безропотно уступили одному из аутсайдеров турнира, то подопечные Александра Кучера упустили победу в противостоянии с непростым соперником.

Поединок можно будет посмотреть на телеканале УНИАН или на Youtube-канале Football Hub.