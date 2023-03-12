Украина. Премьер лига12 марта 2023, 05:27 | Обновлено 12 марта 2023, 05:46
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо
Поединок состоится 12 марта в 13:00 по Киеву
12 марта 2023, 05:27 | Обновлено 12 марта 2023, 05:46
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В центральном поединке 17 тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Днепр-1» и «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обе команды после возобновления чемпионата потеряли очки. Но если киевляне безропотно уступили одному из аутсайдеров турнира, то подопечные Александра Кучера упустили победу в противостоянии с непростым соперником.
Поединок можно будет посмотреть на телеканале УНИАН или на Youtube-канале Football Hub.
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