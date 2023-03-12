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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 05:27 | Обновлено 12 марта 2023, 05:46
391
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо

Поединок состоится 12 марта в 13:00 по Киеву

12 марта 2023, 05:27 | Обновлено 12 марта 2023, 05:46
391
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо
УПЛ

В центральном поединке 17 тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Днепр-1» и «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды после возобновления чемпионата потеряли очки. Но если киевляне безропотно уступили одному из аутсайдеров турнира, то подопечные Александра Кучера упустили победу в противостоянии с непростым соперником.

Поединок можно будет посмотреть на телеканале УНИАН или на Youtube-канале Football Hub.

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Источник Sport.ua
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