В воскресенье, 12 марта, в заключительном матче 17-го тура «Рух» на «Арене Львов» будет принимать «Колос».

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Руховцы имеют возможность догнать по очкам ковалевцев, взяв при этом реванш за поражение в первом круге.

Поединок можно будет посмотреть на телеканале УНИАН или на Youtube-канале Football Hub.