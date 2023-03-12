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Чемпионат Украины
Рух Львов
12.03.2023 15:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 04:50 |
8
0

Рух – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 12 марта в 15:00 по Киеву

12 марта 2023, 04:50 |
8
0
Рух – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 12 марта, в заключительном матче 17-го тура «Рух» на «Арене Львов» будет принимать «Колос».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Руховцы имеют возможность догнать по очкам ковалевцев, взяв при этом реванш за поражение в первом круге.

Поединок можно будет посмотреть на телеканале УНИАН или на Youtube-канале Football Hub.

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Источник Sport.ua
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