Чемпионат Украины12 марта 2023, 04:23 | Обновлено 12 марта 2023, 05:46
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Колос
Поединок состоится 12 марта в 15:00 по Киеву
12 марта 2023, 04:23 | Обновлено 12 марта 2023, 05:46
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В воскресенье, 12 марта, в заключительном матче 17-го тура «Рух» на «Арене Львов» будет принимать «Колос».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Руховцы имеют возможность догнать по очкам ковалевцев, взяв при этом реванш за поражение в первом круге.
Поединок можно будет посмотреть на телеканале УНИАН или на Youtube-канале Football Hub.
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