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Чемпионат Украины
12 марта 2023, 04:23 | Обновлено 12 марта 2023, 05:46
93
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Колос

Поединок состоится 12 марта в 15:00 по Киеву

12 марта 2023, 04:23 | Обновлено 12 марта 2023, 05:46
93
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Колос
УПЛ

В воскресенье, 12 марта, в заключительном матче 17-го тура «Рух» на «Арене Львов» будет принимать «Колос».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Руховцы имеют возможность догнать по очкам ковалевцев, взяв при этом реванш за поражение в первом круге.

Поединок можно будет посмотреть на телеканале УНИАН или на Youtube-канале Football Hub.

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Источник Sport.ua
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