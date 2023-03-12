Киченок выбила Костюк на старте парного турнира в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко вышли во второй раунд хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) в парном разряде.

В первом раунде соревнований украинско-латвийский тандем в двух сетах обыграл пару Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе за 1 час и 20 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 2:6, 4:6

В 1/8 финала Киченок и Остапенко сыграют с Беатрис Хаддай Майей и Лаурой Зигемунд.

Отметим, что Костюк также завершила выступления и в одиночном разряде на этом турнире.