Киченок выбила Костюк на старте парного турнира в Индиан-Уэллс
Людмила вместе с Аленой Остапенко в двух сетах обыграла Марту и Русе
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко вышли во второй раунд хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) в парном разряде.
В первом раунде соревнований украинско-латвийский тандем в двух сетах обыграл пару Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе за 1 час и 20 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард. 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 2:6, 4:6
В 1/8 финала Киченок и Остапенко сыграют с Беатрис Хаддай Майей и Лаурой Зигемунд.
Отметим, что Костюк также завершила выступления и в одиночном разряде на этом турнире.
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