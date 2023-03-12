Бензема оскорбил Дешама из-за его слов про ситуацию на ЧМ. Что случилось?

В своем Instagram звездный французский форвард Карим Бензема выложил две сториз в которых наехал на главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

В первой Бензема под словами Дешама написал: «Какая наглость». Форвард «Реала » сопровождал свой комментарий эмодзи клоуна. Во второй сториз Бензема также высказался кратко: «Святой Дидье»: футболист выложил видео с человеком, который много раз повторяет слово «лжец».

Перед стартом ЧМ-2022 по футболу в Катаре была информация, что Бензема получил травму. Карим так и не сыграл на Мундиале. Дешам заявил, что Бензема сам принял решение покинуть расположение сборной Франции из-за полученной им травмы. Также наставник трехцветных сказал, что форвард «Реала» завершил карьеру в национальной команде.