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  4. Бензема оскорбил Дешама из-за его слов про ситуацию на ЧМ. Что случилось?
Чемпионат мира
12 марта 2023, 02:05 |
129
0

Бензема оскорбил Дешама из-за его слов про ситуацию на ЧМ. Что случилось?

Звездный француз явно не согласен с тем, что ему приписали травму перед стартом Мундиаля

12 марта 2023, 02:05 |
129
0
Бензема оскорбил Дешама из-за его слов про ситуацию на ЧМ. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

В своем Instagram звездный французский форвард Карим Бензема выложил две сториз в которых наехал на главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

В первой Бензема под словами Дешама написал: «Какая наглость». Форвард «Реала » сопровождал свой комментарий эмодзи клоуна. Во второй сториз Бензема также высказался кратко: «Святой Дидье»: футболист выложил видео с человеком, который много раз повторяет слово «лжец».

Перед стартом ЧМ-2022 по футболу в Катаре была информация, что Бензема получил травму. Карим так и не сыграл на Мундиале. Дешам заявил, что Бензема сам принял решение покинуть расположение сборной Франции из-за полученной им травмы. Также наставник трехцветных сказал, что форвард «Реала» завершил карьеру в национальной команде.

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Карим Бензема Дидье Дешам Реал Мадрид сборная Франции по футболу скандал ЧМ-2022 по футболу
Источник Sport.ua
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