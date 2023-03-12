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Англия
12 марта 2023, 01:51 |
38
0

Где и когда смотреть матч чемпионата Англии по футболу Фулхэм – Арсенал

Поединок состоится 12 марта в 16:00 по Киеву

12 марта 2023, 01:51 |
38
0
Где и когда смотреть матч чемпионата Англии по футболу Фулхэм – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между «Фулхэмом» и «Арсеналом».

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Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Стартовый свисток английского рефери Дэвида Кута прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Матч будет транслировать платформа Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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