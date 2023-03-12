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Чемпионат Германии
Бавария
11.03.2023 16:30 – FT 5 : 3
Аугсбург
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Германия
12 марта 2023, 01:39 | Обновлено 12 марта 2023, 02:19
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ВИДЕО. Павар повторил логотип Бундеслиги, Мане отдал ассист ножницами

Смотрите видеообзор матча «Бавария» – «Аугсбург»

12 марта 2023, 01:39 | Обновлено 12 марта 2023, 02:19
95
0
ВИДЕО. Павар повторил логотип Бундеслиги, Мане отдал ассист ножницами
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 марта, состоялся матч 24-го тура чемпионата Германии по футболу между «Баварией» и «Аугсбургом». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу мюнхенцев.

На 19-й минуте Садион Мане отдал ассист ножницами на Бенжамена Павара. Через 16 минут француз оформил дубль, повторив своим ударом логотип Бундеслиги.

За «Баварию» также отличились Жоау Канселу, который забил свой первый гол в футболке команды, Лерой Сане и Альфонсо Дэвис.

Чемпионат Германии по футболу. 24-й тур. 11 марта

Бавария – Аугсбург – 5:3

Голы: Канселу, 15, Павар, 19, 35, Сане, 45, Дэвис, 74 – Бериша, 3, 60, Кардона, 90+3

Видео гола Павара:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ирвин Кардона (Аугсбург).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Дэвис (Бавария).
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Мергим Бериша (Аугсбург).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Бавария).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Бавария).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Бавария).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Мергим Бериша (Аугсбург).
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Бенжамен Павар Садио Мане Альфонсо Дэвис Жоау Канселу Бавария Аугсбург видео голов и обзор чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sport.ua
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