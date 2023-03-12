В субботу, 11 марта, состоялся матч 24-го тура чемпионата Германии по футболу между «Баварией» и «Аугсбургом». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу мюнхенцев.

На 19-й минуте Садион Мане отдал ассист ножницами на Бенжамена Павара. Через 16 минут француз оформил дубль, повторив своим ударом логотип Бундеслиги.

За «Баварию» также отличились Жоау Канселу, который забил свой первый гол в футболке команды, Лерой Сане и Альфонсо Дэвис.

Чемпионат Германии по футболу. 24-й тур. 11 марта

Бавария – Аугсбург – 5:3

Голы: Канселу, 15, Павар, 19, 35, Сане, 45, Дэвис, 74 – Бериша, 3, 60, Кардона, 90+3

Видео гола Павара: