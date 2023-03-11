Валенсия минимально одолела Осасуну, Сельта с дублем Аспаса обыграла Райо

Состоялись еще три матче игрового дня в 25-м туре Ла Лиги.

«Эльче» в компенсированное время отыгрался в матче с «Вальядолидом», «Сельта» благодаря дублю нестареющего Яго Аспаса разобралась с «Райо Вальекано», «Валенсия» минимально одолела «Осасуну».

Чемпионат Испании. 25-й тур

«Эльче» – «Вальядолид» – 1:1

Голы: Моренте (90+6) – Ларин (4).

«Сельта» – «Райо Вальекано» – 3:0

Голы: Аспас (51, 85), автогол Сисс (52).

«Валенсия» – «Осасуна» – 1:0

Гол: Клюйверт (74)

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