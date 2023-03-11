Испания11 марта 2023, 23:59 |
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Валенсия минимально одолела Осасуну, Сельта с дублем Аспаса обыграла Райо
«Эльче» вырвал ничью во встрече с «Вальядолидом»
11 марта 2023, 23:59 |
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Состоялись еще три матче игрового дня в 25-м туре Ла Лиги.
«Эльче» в компенсированное время отыгрался в матче с «Вальядолидом», «Сельта» благодаря дублю нестареющего Яго Аспаса разобралась с «Райо Вальекано», «Валенсия» минимально одолела «Осасуну».
Чемпионат Испании. 25-й тур
«Эльче» – «Вальядолид» – 1:1
Голы: Моренте (90+6) – Ларин (4).
«Сельта» – «Райо Вальекано» – 3:0
Голы: Аспас (51, 85), автогол Сисс (52).
«Валенсия» – «Осасуна» – 1:0
Гол: Клюйверт (74)
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