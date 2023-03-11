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  4. СОБОЛЕНКО – о матче с Цуренко: «Это будет большое противостояние»
WTA
11 марта 2023, 22:28 |
349
0

СОБОЛЕНКО – о матче с Цуренко: «Это будет большое противостояние»

Вторая ракетка мира обещает подготовится как можно лучше

11 марта 2023, 22:28 |
349
0
СОБОЛЕНКО – о матче с Цуренко: «Это будет большое противостояние»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего круга на турнире в Индиан-Уэллс против украинки Леси Цуренко.

«Это будет интересный матч. Она отличный игрок, и это будет большое противостояние. Я подготовлюсь как можно лучше, постараюсь показать свой лучший теннис и сделаю так, чтобы люди вновь получили удовольствие, наблюдая за мной. Думаю, болельщикам нравится смотреть на мою мощную игру, возможно я им просто нравлюсь, потому что я хороший человек. Не знаю. Надеюсь, что и то, и другое.

Помню ли я нашу встречу здесь в 2019 году? (Соболенко выиграла в третьем круге со счетом 6:2, 7:5 - прим.). Да, я помню тот матч, но совсем немного, только некоторые моменты из него. Такое ощущение, что это было давно. Но я помню, что тогда была тяжелая борьба», – сказала Соболенко.

Отметим, что у букмекеров абсолютной фавориткой предстоящего матча является Арина Соболенко (1,15 против 5,6).

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Источник Большой теннис Украины
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