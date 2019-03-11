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Индиан-Уэллс. Цуренкo покидает турнир, проиграв Соболенко

Украинка в двух сетах уступила теннисистке из первой десятки

  • 11.03.2019 23:45
  • 6213 просмотров
  • 21 комментарий
Индиан-Уэллс. Цуренкo покидает турнир, проиграв Соболенко
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренкo
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№28 WTA) проиграла матч третьего круга на хардовом турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. Украинка уступила Арине Соболенко (№9 WTA) из Беларуси в двух сетах.
 
Индиан-Уэллс. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 2:6, 5:7
 
Начало матча было удручающим. Леся играла откровенно слабо, а Соболенко стартовала без раскачки, хотя и не демонстрировала какого-то запредельного уровня. Цуренко много ошибалась, не могла подстроиться под стиль игры соперницы, из-за чего последовательно легко отдала четыре гейма. После этого теннисистка из Беларуси решила, что партия в кармане, наделала ошибок и в буквальном смысле слова подарила свою подачу украинке. Это помогло Лесе поверить в себя, она, наконец-то, провела несколько розыгрышей с позиции силы и сделала первые виннерсы.
 
В седьмом гейме борьба продолжилась, Цуренко имела брейкпоинт, но все же Соболенко взяла пятое очко, а после этого с тройного сетбола выиграла партию. Как это часто бывает, не обошлось от двойной ошибки Леси на сетпоинте. 
 
 
Начало второго сета осталось за Ариной. 20-летняя теннисистка быстро повела 2:0, а чуть позже 4:1. И вдруг Соболенко снова потеряла концентрацию, начала чаще атаковать в неподготовленных ситуациях, чем Цуренко грамотно воспользовалась. Лесе удалось сократить количество своих невынужденных ошибок к минимуму, выиграв 4 из пяти последующих геймов. Но, как и в двух предыдущих поражениях против Халеп, в моменты высочайшей концентрации соперницы Цуренко была очевидно слабее. Одиннадцатый и двенадцатый геймы Соболенко провела на высоком уровне, ничего противопоставить такому силовому теннису украинка не могла.
 
В целом, неплохой поединок от Леси, но соперница была сегодня ей не по зубам. Чтобы выигрывать у такой Соболенко, нужно показывать игру немного другого уровня.
 
 
Со следующей недели Цуренко поднимется на одно место в мировом рейтинге.
 
В матче четвертого круга Соболенко сразится против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер.

Видеообзор матча Соболенко – Цуренко:
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.03.2019 18:54
    0
    Uria Lug, 12.03.2019 14:24
    У Цуренко это потолок, как говорится, выше головы не прыгнеш, да и уже не девочка. Потихоньку зарабатывает свои бабки и уже хорошо, до конца жизни хватит.
    А я вот думаю, что Цуренко в ближайшие 3-4 года еще удивит мировой теннис - как минимум полуфиналом Grand Slam.
    Если Леся сделает свой стиль игры более агрессивным, атакующим, разнообразным и неожиданным для соперниц - то у Леси будут шансы.
    Без Серены на троне женский теннис будет давать большие возможности для триумфа другим теннисисткам.
    Ссылка
    Uria Lug
    online
      Uria Lug, 12.03.2019 14:24
    0
    У Цуренко это потолок, как говорится, выше головы не прыгнеш, да и уже не девочка. Потихоньку зарабатывает свои бабки и уже хорошо, до конца жизни хватит.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.03.2019 11:37
    +1
    viktor112007, 12.03.2019 05:17
    ви її особисто знаєте щоб такі маразми писати? ви з нею спілкувались?
    не хочу захищати Даяну, але ви пишете повну єрунду
    Для того, чтобы понять природу человеку необязательно лично быть знакомым с человеком, достаточно посмотреть со стороны как человек ведет себя.
    Хотите узнать, что собой на самом деле представляет человек, посмотрите как он ведет себя с более слабыми или с равными себе людьми, с менее совершенными, с менее социально успешными, чем он/она сам людьми, с его подчиненными и зависимыми от него в чем-либо. И тогда многое станет понятно.
    Украина сейчас слабая страна.
    Я посмотрел как ведет себя Даяна в сборной Украине - высокомерно, капризно и дистанционно от других девочек.
    Так же я понаблюдал как Даяна вела себя с Сереной Вильямс - заискивающе, угодливо, подобострастно.
    Мне данных наблюдений достаточно, чтобы сделать выводы о скользкости характера.
    Достаточно понаблюдать за человеком со стороны за людьми, чтобы понять ху из ху.
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 12.03.2019 05:17
    +12
    alefteev77, 12.03.2019 01:45
    У Ястремской довольно скользкий и мягко говоря недобрый характер. Девочка чувствует себя особенной, самоуверенной персоной.
    Гимн она поет как Ракицкий в сборной Украины. Так что может кто-то за нее и болеет, дело личное, но как человек она еще тот "гладиолус".
    ви її особисто знаєте щоб такі маразми писати? ви з нею спілкувались?
    не хочу захищати Даяну, але ви пишете повну єрунду
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.03.2019 01:45
    -7
    Игорь Келбас, 12.03.2019 00:10
    Придет время и Даяны Ястремской!
    У Ястремской довольно скользкий и мягко говоря недобрый характер. Девочка чувствует себя особенной, самоуверенной персоной.
    Гимн она поет как Ракицкий в сборной Украины. Так что может кто-то за нее и болеет, дело личное, но как человек она еще тот "гладиолус".
    Ссылка
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 12.03.2019 00:27
    +3
    Vladdal, 12.03.2019 00:22
    Это смотря как будет играть сама Кербер. Если так, как в первом сете с Вихлянцевой, то Сабаленка её раздавит. Вот Кербер играла точно так же, как Леся в первом сете.
    Кербер очень опытная теннисистка, кроме мощи, она пропагандирует и умный теннис, будет сложно с Ангелик. Соболенко еще работать и работать над своей игрой...
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 12.03.2019 00:22
    +3
    Игорь Келбас, 11.03.2019 23:50
    Против лома нет приема)))) Но Леся Цуренко показывает умный теннис. Дальше с такой игрой Арине будет очень тяжело против Кербер.
    Это смотря как будет играть сама Кербер. Если так, как в первом сете с Вихлянцевой, то Сабаленка её раздавит. Вот Кербер играла точно так же, как Леся в первом сете.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 12.03.2019 00:19
    +6
    Игорь Келбас, 12.03.2019 00:10
    Придет время и Даяны Ястремской!
    Очень надеюсь на это!
    Ссылка
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 12.03.2019 00:10
    +11
    vit-2, 12.03.2019 00:04
    Із цим не посперечатися: подача, хороший прийом другої подачі, ще й біля сітки добре грає, на відміну від Осаки - сьогоднішні 12/13 цілком це підтверджують. У Осаки є свої чесноти звісно, але обидві ці дівчата потенційні ТОПи на роки.
    Наразі Даяні до них ще треба працювати і працювати...
    Придет время и Даяны Ястремской!
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 12.03.2019 00:09
    +3
    Stanislav Matusevych, 11.03.2019 23:51
    Результат прогнозируемый, и Лесю особо упрекнуть не в чем. Разве что против высокой тяжелой теннисистки нужно использовать слайсы. Но это для игры Леси вообще редкость. А так - разница в мощи слишком велика, чтобы выиграть, если соперница не совсем в плохой форме. Следующая игра у Сабаленки с Кербер, и это уже очень интересно. У Энжи с техникой все здорово, и против мощи она играть умеет.
    Кто-то в комментах к трансляции написал, что Сабаленка - еще один калиф на час типа Остапенко и Киз. Я считаю это неверным. Беларуска, хоть и немало ошибается при атаках, умеет держать мяч в игре и не атаковать с каждого мяча. Думаю, в будущем она составит конкуренцию за теннисный трон Осаке (если та после ухода Бажина внезапно не закончится).
    Тут есть один момент, который нельзя сбрасывать со счетов. Такая игра Сабаленки ее выматывает. Организм пока выдерживает такие эксперименты и перегрузки, но как будет дальше... Да и нестабильна она
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 12.03.2019 00:06
    +10
    Игорь Келбас, 12.03.2019 00:02
    Ну звезда мирового тенниса еще очень рано- не созрела Арина ментально. Но с приходом Турсунова он немного вправил мозги Арине- ее игра стала не такой бесшабашной, как раньше, но собственных ошибок по- прежнему уйма.
    Так она ж еще и не выросла окончательно)) Турсунов - да, каким-то образом держит ее в постоянном тонусе, и Арина его слушает. Может, он один из немногих, по сравнению с которым она чувствует себя маленькой (в габаритах) девочкой и признает его вожаком)) Кстати, в шутке только доля шутки.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 12.03.2019 00:04
    +3
    Stanislav Matusevych, 11.03.2019 23:57
    Она очень быстро прогрессирует, в том числе и в голове. Год назад против Леси она взяла только два гейма. Сейчас такое даже представить не получается. У вас растет новая звезда мирового тенниса, в этом ошибиться трудно.
    Із цим не посперечатися: подача, хороший прийом другої подачі, ще й біля сітки добре грає, на відміну від Осаки - сьогоднішні 12/13 цілком це підтверджують. У Осаки є свої чесноти звісно, але обидві ці дівчата потенційні ТОПи на роки.
    Наразі Даяні до них ще треба працювати і працювати...
    Ссылка
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 12.03.2019 00:02
    +6
    Stanislav Matusevych, 11.03.2019 23:57
    Она очень быстро прогрессирует, в том числе и в голове. Год назад против Леси она взяла только два гейма. Сейчас такое даже представить не получается. У вас растет новая звезда мирового тенниса, в этом ошибиться трудно.
    Ну звезда мирового тенниса еще очень рано- не созрела Арина ментально. Но с приходом Турсунова он немного вправил мозги Арине- ее игра стала не такой бесшабашной, как раньше, но собственных ошибок по- прежнему уйма.
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 12.03.2019 00:00
    +9
    Леся дякую за гру! Хай щастить в наступних іграх, а найголовніше - це міцного здоров`я!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.03.2019 23:57
    +12
    Игорь Келбас, 11.03.2019 23:54
    Соболенко, кроме мощи, не хватает мозгов в игре, может, со временем ее игра поумнеет)))
    Она очень быстро прогрессирует, в том числе и в голове. Год назад против Леси она взяла только два гейма. Сейчас такое даже представить не получается. У вас растет новая звезда мирового тенниса, в этом ошибиться трудно.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 11.03.2019 23:55
    0
    Игорь Келбас, 11.03.2019 23:50
    Против лома нет приема)))) Но Леся Цуренко показывает умный теннис. Дальше с такой игрой Арине будет очень тяжело против Кербер.
    Кербер как раз выглядела не особо сегодня. Правда я концовочку застал, но пару тройку последних геймов провела бледно
    Ссылка
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 11.03.2019 23:54
    +1
    Stanislav Matusevych, 11.03.2019 23:51
    Результат прогнозируемый, и Лесю особо упрекнуть не в чем. Разве что против высокой тяжелой теннисистки нужно использовать слайсы. Но это для игры Леси вообще редкость. А так - разница в мощи слишком велика, чтобы выиграть, если соперница не совсем в плохой форме. Следующая игра у Сабаленки с Кербер, и это уже очень интересно. У Энжи с техникой все здорово, и против мощи она играть умеет.
    Кто-то в комментах к трансляции написал, что Сабаленка - еще один калиф на час типа Остапенко и Киз. Я считаю это неверным. Беларуска, хоть и немало ошибается при атаках, умеет держать мяч в игре и не атаковать с каждого мяча. Думаю, в будущем она составит конкуренцию за теннисный трон Осаке (если та после ухода Бажина внезапно не закончится).
    Соболенко, кроме мощи, не хватает мозгов в игре, может, со временем ее игра поумнеет)))
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 11.03.2019 23:54
    +6
    Упрекнуть Лесю не в чем, разве что в плохом старте. Соперница тяжеленная, уровня топ-10
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.03.2019 23:51
    +9
    Результат прогнозируемый, и Лесю особо упрекнуть не в чем. Разве что против высокой тяжелой теннисистки нужно использовать слайсы. Но это для игры Леси вообще редкость. А так - разница в мощи слишком велика, чтобы выиграть, если соперница не совсем в плохой форме. Следующая игра у Сабаленки с Кербер, и это уже очень интересно. У Энжи с техникой все здорово, и против мощи она играть умеет.
    Кто-то в комментах к трансляции написал, что Сабаленка - еще один калиф на час типа Остапенко и Киз. Я считаю это неверным. Беларуска, хоть и немало ошибается при атаках, умеет держать мяч в игре и не атаковать с каждого мяча. Думаю, в будущем она составит конкуренцию за теннисный трон Осаке (если та после ухода Бажина внезапно не закончится).
    Ссылка
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 11.03.2019 23:50
    +6
    Против лома нет приема)))) Но Леся Цуренко показывает умный теннис. Дальше с такой игрой Арине будет очень тяжело против Кербер.
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 12.03.2019 05:17
    +12
    alefteev77, 12.03.2019 01:45
    У Ястремской довольно скользкий и мягко говоря недобрый характер. Девочка чувствует себя особенной, самоуверенной персоной.
    Гимн она поет как Ракицкий в сборной Украины. Так что может кто-то за нее и болеет, дело личное, но как человек она еще тот "гладиолус".
    ви її особисто знаєте щоб такі маразми писати? ви з нею спілкувались?
    не хочу захищати Даяну, але ви пишете повну єрунду
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.03.2019 23:57
    +12
    Игорь Келбас, 11.03.2019 23:54
    Соболенко, кроме мощи, не хватает мозгов в игре, может, со временем ее игра поумнеет)))
    Она очень быстро прогрессирует, в том числе и в голове. Год назад против Леси она взяла только два гейма. Сейчас такое даже представить не получается. У вас растет новая звезда мирового тенниса, в этом ошибиться трудно.
    Ссылка
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 12.03.2019 00:10
    +11
    vit-2, 12.03.2019 00:04
    Із цим не посперечатися: подача, хороший прийом другої подачі, ще й біля сітки добре грає, на відміну від Осаки - сьогоднішні 12/13 цілком це підтверджують. У Осаки є свої чесноти звісно, але обидві ці дівчата потенційні ТОПи на роки.
    Наразі Даяні до них ще треба працювати і працювати...
    Придет время и Даяны Ястремской!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 12.03.2019 00:06
    +10
    Игорь Келбас, 12.03.2019 00:02
    Ну звезда мирового тенниса еще очень рано- не созрела Арина ментально. Но с приходом Турсунова он немного вправил мозги Арине- ее игра стала не такой бесшабашной, как раньше, но собственных ошибок по- прежнему уйма.
    Так она ж еще и не выросла окончательно)) Турсунов - да, каким-то образом держит ее в постоянном тонусе, и Арина его слушает. Может, он один из немногих, по сравнению с которым она чувствует себя маленькой (в габаритах) девочкой и признает его вожаком)) Кстати, в шутке только доля шутки.
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 12.03.2019 00:00
    +9
    Леся дякую за гру! Хай щастить в наступних іграх, а найголовніше - це міцного здоров`я!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.03.2019 23:51
    +9
    Результат прогнозируемый, и Лесю особо упрекнуть не в чем. Разве что против высокой тяжелой теннисистки нужно использовать слайсы. Но это для игры Леси вообще редкость. А так - разница в мощи слишком велика, чтобы выиграть, если соперница не совсем в плохой форме. Следующая игра у Сабаленки с Кербер, и это уже очень интересно. У Энжи с техникой все здорово, и против мощи она играть умеет.
    Кто-то в комментах к трансляции написал, что Сабаленка - еще один калиф на час типа Остапенко и Киз. Я считаю это неверным. Беларуска, хоть и немало ошибается при атаках, умеет держать мяч в игре и не атаковать с каждого мяча. Думаю, в будущем она составит конкуренцию за теннисный трон Осаке (если та после ухода Бажина внезапно не закончится).
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 12.03.2019 00:19
    +6
    Игорь Келбас, 12.03.2019 00:10
    Придет время и Даяны Ястремской!
    Очень надеюсь на это!
    Ссылка
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 12.03.2019 00:02
    +6
    Stanislav Matusevych, 11.03.2019 23:57
    Она очень быстро прогрессирует, в том числе и в голове. Год назад против Леси она взяла только два гейма. Сейчас такое даже представить не получается. У вас растет новая звезда мирового тенниса, в этом ошибиться трудно.
    Ну звезда мирового тенниса еще очень рано- не созрела Арина ментально. Но с приходом Турсунова он немного вправил мозги Арине- ее игра стала не такой бесшабашной, как раньше, но собственных ошибок по- прежнему уйма.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 11.03.2019 23:54
    +6
    Упрекнуть Лесю не в чем, разве что в плохом старте. Соперница тяжеленная, уровня топ-10
    Ссылка
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 11.03.2019 23:50
    +6
    Против лома нет приема)))) Но Леся Цуренко показывает умный теннис. Дальше с такой игрой Арине будет очень тяжело против Кербер.
    Ссылка
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 12.03.2019 00:27
    +3
    Vladdal, 12.03.2019 00:22
    Это смотря как будет играть сама Кербер. Если так, как в первом сете с Вихлянцевой, то Сабаленка её раздавит. Вот Кербер играла точно так же, как Леся в первом сете.
    Кербер очень опытная теннисистка, кроме мощи, она пропагандирует и умный теннис, будет сложно с Ангелик. Соболенко еще работать и работать над своей игрой...
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 12.03.2019 00:22
    +3
    Игорь Келбас, 11.03.2019 23:50
    Против лома нет приема)))) Но Леся Цуренко показывает умный теннис. Дальше с такой игрой Арине будет очень тяжело против Кербер.
    Это смотря как будет играть сама Кербер. Если так, как в первом сете с Вихлянцевой, то Сабаленка её раздавит. Вот Кербер играла точно так же, как Леся в первом сете.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 12.03.2019 00:09
    +3
    Stanislav Matusevych, 11.03.2019 23:51
    Результат прогнозируемый, и Лесю особо упрекнуть не в чем. Разве что против высокой тяжелой теннисистки нужно использовать слайсы. Но это для игры Леси вообще редкость. А так - разница в мощи слишком велика, чтобы выиграть, если соперница не совсем в плохой форме. Следующая игра у Сабаленки с Кербер, и это уже очень интересно. У Энжи с техникой все здорово, и против мощи она играть умеет.
    Кто-то в комментах к трансляции написал, что Сабаленка - еще один калиф на час типа Остапенко и Киз. Я считаю это неверным. Беларуска, хоть и немало ошибается при атаках, умеет держать мяч в игре и не атаковать с каждого мяча. Думаю, в будущем она составит конкуренцию за теннисный трон Осаке (если та после ухода Бажина внезапно не закончится).
    Тут есть один момент, который нельзя сбрасывать со счетов. Такая игра Сабаленки ее выматывает. Организм пока выдерживает такие эксперименты и перегрузки, но как будет дальше... Да и нестабильна она
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 12.03.2019 00:04
    +3
    Stanislav Matusevych, 11.03.2019 23:57
    Она очень быстро прогрессирует, в том числе и в голове. Год назад против Леси она взяла только два гейма. Сейчас такое даже представить не получается. У вас растет новая звезда мирового тенниса, в этом ошибиться трудно.
    Із цим не посперечатися: подача, хороший прийом другої подачі, ще й біля сітки добре грає, на відміну від Осаки - сьогоднішні 12/13 цілком це підтверджують. У Осаки є свої чесноти звісно, але обидві ці дівчата потенційні ТОПи на роки.
    Наразі Даяні до них ще треба працювати і працювати...
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 11.03.2019 23:48
    +3
    Стабильно 2-3 круга. ТОП 20-30
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.03.2019 11:37
    +1
    viktor112007, 12.03.2019 05:17
    ви її особисто знаєте щоб такі маразми писати? ви з нею спілкувались?
    не хочу захищати Даяну, але ви пишете повну єрунду
    Для того, чтобы понять природу человеку необязательно лично быть знакомым с человеком, достаточно посмотреть со стороны как человек ведет себя.
    Хотите узнать, что собой на самом деле представляет человек, посмотрите как он ведет себя с более слабыми или с равными себе людьми, с менее совершенными, с менее социально успешными, чем он/она сам людьми, с его подчиненными и зависимыми от него в чем-либо. И тогда многое станет понятно.
    Украина сейчас слабая страна.
    Я посмотрел как ведет себя Даяна в сборной Украине - высокомерно, капризно и дистанционно от других девочек.
    Так же я понаблюдал как Даяна вела себя с Сереной Вильямс - заискивающе, угодливо, подобострастно.
    Мне данных наблюдений достаточно, чтобы сделать выводы о скользкости характера.
    Достаточно понаблюдать за человеком со стороны за людьми, чтобы понять ху из ху.
    Ссылка
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 11.03.2019 23:54
    +1
    Stanislav Matusevych, 11.03.2019 23:51
    Результат прогнозируемый, и Лесю особо упрекнуть не в чем. Разве что против высокой тяжелой теннисистки нужно использовать слайсы. Но это для игры Леси вообще редкость. А так - разница в мощи слишком велика, чтобы выиграть, если соперница не совсем в плохой форме. Следующая игра у Сабаленки с Кербер, и это уже очень интересно. У Энжи с техникой все здорово, и против мощи она играть умеет.
    Кто-то в комментах к трансляции написал, что Сабаленка - еще один калиф на час типа Остапенко и Киз. Я считаю это неверным. Беларуска, хоть и немало ошибается при атаках, умеет держать мяч в игре и не атаковать с каждого мяча. Думаю, в будущем она составит конкуренцию за теннисный трон Осаке (если та после ухода Бажина внезапно не закончится).
    Соболенко, кроме мощи, не хватает мозгов в игре, может, со временем ее игра поумнеет)))
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.03.2019 18:54
    0
    Uria Lug, 12.03.2019 14:24
    У Цуренко это потолок, как говорится, выше головы не прыгнеш, да и уже не девочка. Потихоньку зарабатывает свои бабки и уже хорошо, до конца жизни хватит.
    А я вот думаю, что Цуренко в ближайшие 3-4 года еще удивит мировой теннис - как минимум полуфиналом Grand Slam.
    Если Леся сделает свой стиль игры более агрессивным, атакующим, разнообразным и неожиданным для соперниц - то у Леси будут шансы.
    Без Серены на троне женский теннис будет давать большие возможности для триумфа другим теннисисткам.
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    Uria Lug
    online
      Uria Lug, 12.03.2019 14:24
    0
    У Цуренко это потолок, как говорится, выше головы не прыгнеш, да и уже не девочка. Потихоньку зарабатывает свои бабки и уже хорошо, до конца жизни хватит.
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    vizuals
      vizuals, 11.03.2019 23:55
    0
    Игорь Келбас, 11.03.2019 23:50
    Против лома нет приема)))) Но Леся Цуренко показывает умный теннис. Дальше с такой игрой Арине будет очень тяжело против Кербер.
    Кербер как раз выглядела не особо сегодня. Правда я концовочку застал, но пару тройку последних геймов провела бледно
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