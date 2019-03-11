Индиан-Уэллс. Цуренкo покидает турнир, проиграв Соболенко

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№28 WTA) проиграла матч третьего круга на хардовом турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. Украинка уступила Арине Соболенко (№9 WTA) из Беларуси в двух сетах.

Индиан-Уэллс. Третий круг

Леся Цуренко (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 2:6, 5:7

Начало матча было удручающим. Леся играла откровенно слабо, а Соболенко стартовала без раскачки, хотя и не демонстрировала какого-то запредельного уровня. Цуренко много ошибалась, не могла подстроиться под стиль игры соперницы, из-за чего последовательно легко отдала четыре гейма. После этого теннисистка из Беларуси решила, что партия в кармане, наделала ошибок и в буквальном смысле слова подарила свою подачу украинке. Это помогло Лесе поверить в себя, она, наконец-то, провела несколько розыгрышей с позиции силы и сделала первые виннерсы.

В седьмом гейме борьба продолжилась, Цуренко имела брейкпоинт, но все же Соболенко взяла пятое очко, а после этого с тройного сетбола выиграла партию. Как это часто бывает, не обошлось от двойной ошибки Леси на сетпоинте.

Начало второго сета осталось за Ариной. 20-летняя теннисистка быстро повела 2:0, а чуть позже 4:1. И вдруг Соболенко снова потеряла концентрацию, начала чаще атаковать в неподготовленных ситуациях, чем Цуренко грамотно воспользовалась. Лесе удалось сократить количество своих невынужденных ошибок к минимуму, выиграв 4 из пяти последующих геймов. Но, как и в двух предыдущих поражениях против Халеп, в моменты высочайшей концентрации соперницы Цуренко была очевидно слабее. Одиннадцатый и двенадцатый геймы Соболенко провела на высоком уровне, ничего противопоставить такому силовому теннису украинка не могла.

В целом, неплохой поединок от Леси, но соперница была сегодня ей не по зубам. Чтобы выигрывать у такой Соболенко, нужно показывать игру немного другого уровня.

Со следующей недели Цуренко поднимется на одно место в мировом рейтинге.

В матче четвертого круга Соболенко сразится против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер.



Видеообзор матча Соболенко – Цуренко:

