Индиан-Уэллс. Цуренкo покидает турнир, проиграв Соболенко

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№28 WTA) проиграла матч третьего круга на хардовом турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. Украинка уступила Арине Соболенко (№9 WTA) из Беларуси в двух сетах.
Индиан-Уэллс. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 2:6, 5:7
Начало матча было удручающим. Леся играла откровенно слабо, а Соболенко стартовала без раскачки, хотя и не демонстрировала какого-то запредельного уровня. Цуренко много ошибалась, не могла подстроиться под стиль игры соперницы, из-за чего последовательно легко отдала четыре гейма. После этого теннисистка из Беларуси решила, что партия в кармане, наделала ошибок и в буквальном смысле слова подарила свою подачу украинке. Это помогло Лесе поверить в себя, она, наконец-то, провела несколько розыгрышей с позиции силы и сделала первые виннерсы.
В седьмом гейме борьба продолжилась, Цуренко имела брейкпоинт, но все же Соболенко взяла пятое очко, а после этого с тройного сетбола выиграла партию. Как это часто бывает, не обошлось от двойной ошибки Леси на сетпоинте.
Начало второго сета осталось за Ариной. 20-летняя теннисистка быстро повела 2:0, а чуть позже 4:1. И вдруг Соболенко снова потеряла концентрацию, начала чаще атаковать в неподготовленных ситуациях, чем Цуренко грамотно воспользовалась. Лесе удалось сократить количество своих невынужденных ошибок к минимуму, выиграв 4 из пяти последующих геймов. Но, как и в двух предыдущих поражениях против Халеп, в моменты высочайшей концентрации соперницы Цуренко была очевидно слабее. Одиннадцатый и двенадцатый геймы Соболенко провела на высоком уровне, ничего противопоставить такому силовому теннису украинка не могла.
В целом, неплохой поединок от Леси, но соперница была сегодня ей не по зубам. Чтобы выигрывать у такой Соболенко, нужно показывать игру немного другого уровня.
Со следующей недели Цуренко поднимется на одно место в мировом рейтинге.
В матче четвертого круга Соболенко сразится против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер.
Видеообзор матча Соболенко – Цуренко:
Видеообзор матча Соболенко – Цуренко:
Источник — Sport.ua
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Если Леся сделает свой стиль игры более агрессивным, атакующим, разнообразным и неожиданным для соперниц - то у Леси будут шансы.
Без Серены на троне женский теннис будет давать большие возможности для триумфа другим теннисисткам.
не хочу захищати Даяну, але ви пишете повну єрунду
Хотите узнать, что собой на самом деле представляет человек, посмотрите как он ведет себя с более слабыми или с равными себе людьми, с менее совершенными, с менее социально успешными, чем он/она сам людьми, с его подчиненными и зависимыми от него в чем-либо. И тогда многое станет понятно.
Украина сейчас слабая страна.
Я посмотрел как ведет себя Даяна в сборной Украине - высокомерно, капризно и дистанционно от других девочек.
Так же я понаблюдал как Даяна вела себя с Сереной Вильямс - заискивающе, угодливо, подобострастно.
Мне данных наблюдений достаточно, чтобы сделать выводы о скользкости характера.
Достаточно понаблюдать за человеком со стороны за людьми, чтобы понять ху из ху.
Гимн она поет как Ракицкий в сборной Украины. Так что может кто-то за нее и болеет, дело личное, но как человек она еще тот "гладиолус".
не хочу захищати Даяну, але ви пишете повну єрунду
Гимн она поет как Ракицкий в сборной Украины. Так что может кто-то за нее и болеет, дело личное, но как человек она еще тот "гладиолус".
Наразі Даяні до них ще треба працювати і працювати...
Кто-то в комментах к трансляции написал, что Сабаленка - еще один калиф на час типа Остапенко и Киз. Я считаю это неверным. Беларуска, хоть и немало ошибается при атаках, умеет держать мяч в игре и не атаковать с каждого мяча. Думаю, в будущем она составит конкуренцию за теннисный трон Осаке (если та после ухода Бажина внезапно не закончится).
Наразі Даяні до них ще треба працювати і працювати...
Кто-то в комментах к трансляции написал, что Сабаленка - еще один калиф на час типа Остапенко и Киз. Я считаю это неверным. Беларуска, хоть и немало ошибается при атаках, умеет держать мяч в игре и не атаковать с каждого мяча. Думаю, в будущем она составит конкуренцию за теннисный трон Осаке (если та после ухода Бажина внезапно не закончится).
Кто-то в комментах к трансляции написал, что Сабаленка - еще один калиф на час типа Остапенко и Киз. Я считаю это неверным. Беларуска, хоть и немало ошибается при атаках, умеет держать мяч в игре и не атаковать с каждого мяча. Думаю, в будущем она составит конкуренцию за теннисный трон Осаке (если та после ухода Бажина внезапно не закончится).
Гимн она поет как Ракицкий в сборной Украины. Так что может кто-то за нее и болеет, дело личное, но как человек она еще тот "гладиолус".
не хочу захищати Даяну, але ви пишете повну єрунду
Наразі Даяні до них ще треба працювати і працювати...
Кто-то в комментах к трансляции написал, что Сабаленка - еще один калиф на час типа Остапенко и Киз. Я считаю это неверным. Беларуска, хоть и немало ошибается при атаках, умеет держать мяч в игре и не атаковать с каждого мяча. Думаю, в будущем она составит конкуренцию за теннисный трон Осаке (если та после ухода Бажина внезапно не закончится).
Кто-то в комментах к трансляции написал, что Сабаленка - еще один калиф на час типа Остапенко и Киз. Я считаю это неверным. Беларуска, хоть и немало ошибается при атаках, умеет держать мяч в игре и не атаковать с каждого мяча. Думаю, в будущем она составит конкуренцию за теннисный трон Осаке (если та после ухода Бажина внезапно не закончится).
Наразі Даяні до них ще треба працювати і працювати...
не хочу захищати Даяну, але ви пишете повну єрунду
Хотите узнать, что собой на самом деле представляет человек, посмотрите как он ведет себя с более слабыми или с равными себе людьми, с менее совершенными, с менее социально успешными, чем он/она сам людьми, с его подчиненными и зависимыми от него в чем-либо. И тогда многое станет понятно.
Украина сейчас слабая страна.
Я посмотрел как ведет себя Даяна в сборной Украине - высокомерно, капризно и дистанционно от других девочек.
Так же я понаблюдал как Даяна вела себя с Сереной Вильямс - заискивающе, угодливо, подобострастно.
Мне данных наблюдений достаточно, чтобы сделать выводы о скользкости характера.
Достаточно понаблюдать за человеком со стороны за людьми, чтобы понять ху из ху.
Кто-то в комментах к трансляции написал, что Сабаленка - еще один калиф на час типа Остапенко и Киз. Я считаю это неверным. Беларуска, хоть и немало ошибается при атаках, умеет держать мяч в игре и не атаковать с каждого мяча. Думаю, в будущем она составит конкуренцию за теннисный трон Осаке (если та после ухода Бажина внезапно не закончится).
Если Леся сделает свой стиль игры более агрессивным, атакующим, разнообразным и неожиданным для соперниц - то у Леси будут шансы.
Без Серены на троне женский теннис будет давать большие возможности для триумфа другим теннисисткам.
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