ФОТО. Мудрик поблагодарил Бога после успешного матча с Лестером
Михаил ждал и верил, что у него все получится
Украинский легионер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поблагодарил Бога после матча 27-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (3:1)
«Доверяйте процессу, никогда не торопитесь, будьте терпеливы, и он сделает все», – написал Мудрик в инстаграме.
Отметим, что в той встрече Мудрик забил гол, но после просмотра VAR отменил его из-за офсайда. Спустя две минуты Михаил отметился первым результативным действием, отдав голевую передачу на Матео Ковачича.
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