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  4. ФОТО. Мудрик поблагодарил Бога после успешного матча с Лестером
Англия
11 марта 2023, 21:58 |
3789
2

ФОТО. Мудрик поблагодарил Бога после успешного матча с Лестером

Михаил ждал и верил, что у него все получится

11 марта 2023, 21:58 |
3789
2
ФОТО. Мудрик поблагодарил Бога после успешного матча с Лестером
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский легионер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поблагодарил Бога после матча 27-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (3:1)

«Доверяйте процессу, никогда не торопитесь, будьте терпеливы, и он сделает все», – написал Мудрик в инстаграме.

Отметим, что в той встрече Мудрик забил гол, но после просмотра VAR отменил его из-за офсайда. Спустя две минуты Михаил отметился первым результативным действием, отдав голевую передачу на Матео Ковачича.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Михаил Мудрик Челси Лестер - Челси
Источник Sport.ua
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Alexander Andrejtschuk
і ти брут) єто ж надо так всех одурачить)
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Nick.Grabowski
Бог один. Релігії (шляхи) до Бога різні. Цікаво скільки футболістів реально вірить в Бога та вивчали Біблію (Євангелії), Коран, Тору (Талмуд), Веди (Тірукурал).
Більшість українців не читає ні теологічних, ні філософських, ні релігійних книг, в яких є пошуки та трактування питання Бога та Божественного. Хтось читав Сковороду, Платона, Декарта?
Розкіш, матеріальний гедонізм, примітивний матеріалізм, лінощі - це точно не те, що Бог схвалює. 
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