ФОТО. Мудрик поблагодарил Бога после успешного матча с Лестером

Украинский легионер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поблагодарил Бога после матча 27-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (3:1)

«Доверяйте процессу, никогда не торопитесь, будьте терпеливы, и он сделает все», – написал Мудрик в инстаграме.

Отметим, что в той встрече Мудрик забил гол, но после просмотра VAR отменил его из-за офсайда. Спустя две минуты Михаил отметился первым результативным действием, отдав голевую передачу на Матео Ковачича.