Підтримати
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Цуренко предположила, почему Векич не захотела жать ей руку
WTA
11 марта 2023, 20:36 | Обновлено 11 марта 2023, 20:54
1856
5

Цуренко предположила, почему Векич не захотела жать ей руку

Украинская теннисистка чувствовала себя не очень хорошо во время матча

11 марта 2023, 20:36 | Обновлено 11 марта 2023, 20:54
1856
5
Цуренко предположила, почему Векич не захотела жать ей руку
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о непростой победе над Донной Векич из Хорватии на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

«Я сегодня не очень хорошо себя чувствовала. Во-первых, на это есть объективные причины, думаю, все прекрасно всё понимают. Во-вторых, сегодня с утра было сложно обработать всю информацию со вчерашнего дня и было скажем так эмоционально сложно играть, потому что мы понимаем, что необходимо не только к матчу готовиться, но и как-то справляться с тем, что может произойти в нашем теннисе. Поэтому сегодня было очень сложно играть и физически и эмоционально. Если честно, то я очень удивлена, что мне удалось выиграть этот матч и я старалась максимально собираться на розыгрыш и максимально расслабляться между ними.

Почему она не пожала мне руку? Может, потому что ей не понравилось, что я плохо себя чувствую, возможно, она такое не уважает», – сказала Цуренко.

По теме:
Алькарас может вернуть первую строчку мирового рейтинга в Индиан-Уэллс
С кем сыграют Калинина и Цуренко в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс?
Шокирующий грек. Циципас сенсационно проиграл в Индиан-Уэллсе
Леся Цуренко Донна Векич ATP Индиан-Уэллс
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Бокс | 11 марта 2023, 07:00 2
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика

Поединок может состояться 29 апреля в Лондоне

WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
Бокс | 11 марта 2023, 04:21 32
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира

Команды украинца и британца достигли договоренности

Мудрик вернулся в основу Челси, Миколенко – в запасе Эвертона
Футбол | 11.03.2023, 16:05
Мудрик вернулся в основу Челси, Миколенко – в запасе Эвертона
Мудрик вернулся в основу Челси, Миколенко – в запасе Эвертона
Большой камбэк. Калинина отыграла матчбол в стартовом матче в Индиан-Уэллс
Теннис | 10.03.2023, 23:55
Большой камбэк. Калинина отыграла матчбол в стартовом матче в Индиан-Уэллс
Большой камбэк. Калинина отыграла матчбол в стартовом матче в Индиан-Уэллс
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, подписывай контракт, уродливый бастард»
Бокс | 10.03.2023, 22:45
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, подписывай контракт, уродливый бастард»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, подписывай контракт, уродливый бастард»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
Життя справедливе. А тому не варто хвилюватися з приводу таких кейсів.  
Ответить
0
Александр Науменко
Більшість в турі негативно ставляться як до Лесі, так і до Даяни.Питання чому тут недоречне, нажаль.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Pedro
Ручища
Ответить
0
Serhii P.
Може собі ту руку запхати в дупу
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
11.03.2023, 09:30 11
Бокс
Эдди ХИРН – Фьюри: «Заткнись! Ты хочешь слишком много денег»
Эдди ХИРН – Фьюри: «Заткнись! Ты хочешь слишком много денег»
09.03.2023, 20:45 8
Бокс
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
10.03.2023, 22:23 9
Бокс
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
10.03.2023, 21:14 5
Футбол
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
09.03.2023, 23:54 71
Футбол
Александр КРАСЮК: «Кличко по-прежнему держит в уме второй бой с Фьюри»
Александр КРАСЮК: «Кличко по-прежнему держит в уме второй бой с Фьюри»
10.03.2023, 15:08 4
Бокс
Кто будет транслировать матч отбора к Евро-2024 Англия – Украина?
Кто будет транслировать матч отбора к Евро-2024 Англия – Украина?
10.03.2023, 11:25
Футбол
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
10.03.2023, 00:12 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности