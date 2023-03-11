Цуренко предположила, почему Векич не захотела жать ей руку

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о непростой победе над Донной Векич из Хорватии на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

«Я сегодня не очень хорошо себя чувствовала. Во-первых, на это есть объективные причины, думаю, все прекрасно всё понимают. Во-вторых, сегодня с утра было сложно обработать всю информацию со вчерашнего дня и было скажем так эмоционально сложно играть, потому что мы понимаем, что необходимо не только к матчу готовиться, но и как-то справляться с тем, что может произойти в нашем теннисе. Поэтому сегодня было очень сложно играть и физически и эмоционально. Если честно, то я очень удивлена, что мне удалось выиграть этот матч и я старалась максимально собираться на розыгрыш и максимально расслабляться между ними.

Почему она не пожала мне руку? Может, потому что ей не понравилось, что я плохо себя чувствую, возможно, она такое не уважает», – сказала Цуренко.