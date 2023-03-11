Алькарас может вернуть первую строчку мирового рейтинга в Индиан-Уэллс
Шансы на это есть, но нужно выигрывать все матчи
Второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас после Мастерса в Индиан-Уэллсе может вернуть себе статус первой ракетки мира.
Для этого 19-летнему теннисисту нужно выиграть титул. Для того, чтобы остаться лучшим перед началом грунтового сезона Алькарасу нужно будет еще и защитить титул в Майами.
Отметим, что сейчас рейтинг ATP возглавляет серб Новак Джокович, но он не въездной в США из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Поэтому в Индиан-Уэллс и в Майами он не сыграет.
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