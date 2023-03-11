Алькарас может вернуть первую строчку мирового рейтинга в Индиан-Уэллс

Второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас после Мастерса в Индиан-Уэллсе может вернуть себе статус первой ракетки мира.

Для этого 19-летнему теннисисту нужно выиграть титул. Для того, чтобы остаться лучшим перед началом грунтового сезона Алькарасу нужно будет еще и защитить титул в Майами.

Отметим, что сейчас рейтинг ATP возглавляет серб Новак Джокович, но он не въездной в США из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Поэтому в Индиан-Уэллс и в Майами он не сыграет.