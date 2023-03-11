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  4. Алькарас может вернуть первую строчку мирового рейтинга в Индиан-Уэллс
ATP
11 марта 2023, 20:24 |
211
0

Алькарас может вернуть первую строчку мирового рейтинга в Индиан-Уэллс

Шансы на это есть, но нужно выигрывать все матчи

11 марта 2023, 20:24 |
211
0
Алькарас может вернуть первую строчку мирового рейтинга в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас после Мастерса в Индиан-Уэллсе может вернуть себе статус первой ракетки мира.

Для этого 19-летнему теннисисту нужно выиграть титул. Для того, чтобы остаться лучшим перед началом грунтового сезона Алькарасу нужно будет еще и защитить титул в Майами.

Отметим, что сейчас рейтинг ATP возглавляет серб Новак Джокович, но он не въездной в США из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Поэтому в Индиан-Уэллс и в Майами он не сыграет.

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Карлос Алькарас (теннисист) ATP Индиан-Уэллс ATP Майами Новак Джокович
Источник Sport.ua
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