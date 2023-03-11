Англия11 марта 2023, 19:13 | Обновлено 11 марта 2023, 20:30
4624
8
Далеко не лучший. Мудрик получил среднюю оценку за матч Челси
Украинец оформил ассист
11 марта 2023, 19:13 | Обновлено 11 марта 2023, 20:30
4624
8
WhoScored по итогам матча АПЛ, который «Челси» выиграл у «Лестера» со счетом 3:1, оценил игру украинского хавбека Синих Михаила Мудрика в 6,9 балла.
Это средняя оценка среди тех, кто вышел в основе.
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Мудрик в конце второго тайма успел забить гол, но мяч отменили из-за VAR. После этого Михаил сделал свой первый ассист за лондонскую команду.
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Комментарии 8
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Так его бы еще в центр защиты поставили
Главнее то, что он сыграл за команду. А оценки со временем поправит, когда наберётся уверенности, которая прийдёт с помощью постоянной игровой практики.
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Тем не менее его ассист снял все вопросы, до того чувствовалось некое напряжение в плане, чем все же закончится матч. Это все, что надо знать об оценках whoscored, где главное на пасовать поперек поля больше всех, чтобы получить высокую оценку.
А почему он должен был стать обязательно лучшим? Салага ещё.)
Головне, що сьогоднішній матч має допомогти йому повернути віру в себе.
Если ещё правильно сделает выбор дело тут не арсенал и Челси. Дело не столь в уверенности, а то что Челси командная игра, а не как Шахтёр играл на него. Пока видно Вингером его не видят. Посмотрим может к лучшему. Универсализм в почёте!
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