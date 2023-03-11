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  4. Далеко не лучший. Мудрик получил среднюю оценку за матч Челси
Англия
11 марта 2023, 19:13 | Обновлено 11 марта 2023, 20:30
4624
8

Далеко не лучший. Мудрик получил среднюю оценку за матч Челси

Украинец оформил ассист

11 марта 2023, 19:13 | Обновлено 11 марта 2023, 20:30
4624
8
Далеко не лучший. Мудрик получил среднюю оценку за матч Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

WhoScored по итогам матча АПЛ, который «Челси» выиграл у «Лестера» со счетом 3:1, оценил игру украинского хавбека Синих Михаила Мудрика в 6,9 балла.

Это средняя оценка среди тех, кто вышел в основе.

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Мудрик в конце второго тайма успел забить гол, но мяч отменили из-за VAR. После этого Михаил сделал свой первый ассист за лондонскую команду.

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Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Лестер - Челси WhoScored
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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FunnyCat_____
Так его бы еще в центр защиты поставили 
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+9
Remark
Главнее то, что он сыграл за команду. А оценки со временем поправит, когда наберётся уверенности, которая прийдёт с помощью постоянной игровой практики.
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+5
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Octopus
Тем не менее его ассист снял все вопросы, до того чувствовалось некое напряжение в плане, чем все же закончится матч. Это все, что надо знать об оценках whoscored, где главное на пасовать поперек поля больше всех, чтобы получить высокую оценку.
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+4
Springfield
А почему он должен был стать обязательно лучшим? Салага ещё.)
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+3
GloryUkraine
Головне, що сьогоднішній матч має допомогти йому повернути віру в себе. 
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0
fitnes_sports066
Если ещё правильно сделает выбор дело тут не арсенал и Челси. Дело не столь в уверенности, а то что Челси командная игра, а не как Шахтёр играл на него. Пока видно Вингером его не видят. Посмотрим может к лучшему. Универсализм в почёте!
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0
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