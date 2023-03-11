Далеко не лучший. Мудрик получил среднюю оценку за матч Челси

WhoScored по итогам матча АПЛ, который «Челси» выиграл у «Лестера» со счетом 3:1, оценил игру украинского хавбека Синих Михаила Мудрика в 6,9 балла.

Это средняя оценка среди тех, кто вышел в основе.

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Мудрик в конце второго тайма успел забить гол, но мяч отменили из-за VAR. После этого Михаил сделал свой первый ассист за лондонскую команду.