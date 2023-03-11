Мудрик вернулся в основу Челси, Миколенко – в запасе Эвертона

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик, который последние матчи провел в запасе, вернулся в основной состав команды, которая в 17:00 сыграет в АПЛ против «Лестера».

А защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вернулся в заявку после болезни, однако остался в запасе на игру против «Брентфорда».