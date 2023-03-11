Англия11 марта 2023, 16:05 | Обновлено 11 марта 2023, 16:14
2498
17
Мудрик вернулся в основу Челси, Миколенко – в запасе Эвертона
Михаил возвращается в основной состав
11 марта 2023, 16:05 | Обновлено 11 марта 2023, 16:14
2498
17
Хавбек «Челси» Михаил Мудрик, который последние матчи провел в запасе, вернулся в основной состав команды, которая в 17:00 сыграет в АПЛ против «Лестера».
А защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вернулся в заявку после болезни, однако остался в запасе на игру против «Брентфорда».
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Комментарии 18
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Все-таки дают и будут давать шанс. Нужно расслабиться и играть в свое удовольствие. Слишком он напряжен и делает огромное количество брака
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Запасной, твой выход! Ты долго ждал этого момента)))
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С Богом, пусть повезёт наконец то
Блин знал бы что он выйдет то на победу Челси не ставил бы
Феликс жлоб. мог катнуть и забил бы Мудрик наверное
Кто сегодня будет виноват, что Мудрик опять худший на поле?
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Минимум нужно гол+пас от Мудрика в таком матче ,и все хейтеры закроются!!!
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Ой весело будет, матч дня!
Кукурелья играл в Брайтоне с трассардом .Великолепная связка .Не знаю кто еще нужен Мудрику .? Просто если Мудрик не предлагает себя то ему пас не дадут
Двое ватанов суркисов сидя на бутылке ,уже отписались
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