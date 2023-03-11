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Англия
11 марта 2023, 16:05 | Обновлено 11 марта 2023, 16:14
2498
17

Мудрик вернулся в основу Челси, Миколенко – в запасе Эвертона

Михаил возвращается в основной состав

11 марта 2023, 16:05 | Обновлено 11 марта 2023, 16:14
2498
17
Мудрик вернулся в основу Челси, Миколенко – в запасе Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик, который последние матчи провел в запасе, вернулся в основной состав команды, которая в 17:00 сыграет в АПЛ против «Лестера».

А защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вернулся в заявку после болезни, однако остался в запасе на игру против «Брентфорда».

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Челси Михаил Мудрик Эвертон Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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Octopus
Все-таки дают и будут давать шанс. Нужно расслабиться и играть в свое удовольствие. Слишком он напряжен и делает огромное количество брака
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+6
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Remark
Запасной, твой выход! Ты долго ждал этого момента)))
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+4
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Алексей Ильин
С Богом, пусть повезёт наконец то
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+4
Mike000000
Блин знал бы что он выйдет то на победу Челси не ставил бы
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+1
avk2307
Феликс жлоб. мог катнуть и забил бы Мудрик наверное
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0
Taste The World
Кто сегодня будет виноват, что Мудрик опять худший на поле?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Maks Krot
Минимум нужно  гол+пас от Мудрика в таком матче ,и все хейтеры закроются!!! 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
fitnes_sports066
Ой весело будет, матч дня!
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0
Fred14
Кукурелья играл в Брайтоне с трассардом .Великолепная связка .Не знаю кто еще нужен Мудрику .? Просто если Мудрик не предлагает себя то ему пас не дадут 
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0
Хуакин Гусман Лоэра
Двое ватанов  суркисов сидя на бутылке ,уже отписались 
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-3
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