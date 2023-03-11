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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы должны придерживаться менталитета Алексиса Санчеса»
Франция
11 марта 2023, 15:18 | Обновлено 11 марта 2023, 15:32
404
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы должны придерживаться менталитета Алексиса Санчеса»

Украинец – о партнере по команде

11 марта 2023, 15:18 | Обновлено 11 марта 2023, 15:32
404
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы должны придерживаться менталитета Алексиса Санчеса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский (слева) и Алексис Санчес (справа)

Украинский полузащитник французского «Марселя» Руслан Малиновский поделился мнением о чилийце Алексисе Санчесе, вместе с которым он сейчас защищает цвета провансальцев.

«Это классный игрок, который провел отличный период карьеры в Италии и Англии. У него чемпионский менталитет, у него всегда есть жажда победы, даже на тренировках. Мы должны придерживаться этого менталитета, этого желания.

Он также любит говорить о футболе и разговаривает с нами перед игрой, дает советы. Это тоже свидетельствует о его интеллекте», – признался Малиновский.

«Марсель» в настоящий момент в таблице чемпионата Франции занимает 2-е место, имея отставание от лидирующего «ПСЖ» в 8-м очков.

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Руслан Малиновский Алексис Санчес Марсель Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник Onze Mondial
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