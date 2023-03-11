Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы должны придерживаться менталитета Алексиса Санчеса»

Украинский полузащитник французского «Марселя» Руслан Малиновский поделился мнением о чилийце Алексисе Санчесе, вместе с которым он сейчас защищает цвета провансальцев.

«Это классный игрок, который провел отличный период карьеры в Италии и Англии. У него чемпионский менталитет, у него всегда есть жажда победы, даже на тренировках. Мы должны придерживаться этого менталитета, этого желания.

Он также любит говорить о футболе и разговаривает с нами перед игрой, дает советы. Это тоже свидетельствует о его интеллекте», – признался Малиновский.

«Марсель» в настоящий момент в таблице чемпионата Франции занимает 2-е место, имея отставание от лидирующего «ПСЖ» в 8-м очков.