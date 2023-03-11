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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Марсель – очень большой клуб во Франции»
Франция
11 марта 2023, 10:28 |
590
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Марсель – очень большой клуб во Франции»

Украинский хавбек еще не полностью адаптировался в провансальском клубе

11 марта 2023, 10:28 |
590
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Марсель – очень большой клуб во Франции»
ФК Марсель. Руслан Малиновский

29-летний полузащитник «Марселя» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский сравнил чемпионаты Франции и Италии.

«Важно помнить, что непросто переходить посреди сезона. Я еще не на 100%, но начинаю понимать своих одноклубников. Мы играем как команда, я стараюсь прогрессировать с ней. Еженедельно я прилагаю максимум усилий, чтобы понять игру и моих товарищей по команде, чтобы они тоже понимали мои движения. В любом случае мы сосредоточены на цели, какой есть Лига чемпионов.

Прошло 2 месяца, как я приехал сюда, я чувствую себя более близким к своим одноклубникам, я начал понимать болельщиков, клуб. Я чувствую себя хорошо, я начинаю лучше интегрироваться и демонстрировать все самое лучшее.

Я быстро почувствовал, что «Марсель» – очень большой клуб во Франции. В Италии больше уклон на тактику, а во Франции физически сильный чемпионат.

Осталось 12 матчей, и все очки важны, мы уделим внимание всем командам, отдадим все, а дома даже больше. Когда мы играем дома, мы не должны давать соперникам шанс выиграть, даже забить.

Мы хорошо подготовились к «Страсбуру». Верю, что сможем победить. У вас должно быть желание победить, иначе мы не сможем порадовать болельщиков. Я надеюсь, что все пройдет хорошо, и мы сможем победить», - сказал Малиновский.

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Руслан Малиновский Марсель
Источник Footmercato
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