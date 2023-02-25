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  4. БУТКЕВИЧ: «Может, Малиновский и Зинченко закончат карьеру в Полесье»
Украина. Первая лига
25 февраля 2023, 14:26 |
598
4

БУТКЕВИЧ: «Может, Малиновский и Зинченко закончат карьеру в Полесье»

Президент «Полесья» – о зарплатах в клубе

25 февраля 2023, 14:26 |
598
4
БУТКЕВИЧ: «Может, Малиновский и Зинченко закончат карьеру в Полесье»
YouTube. Геннадий Буткевич

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал об уровне зарплат в клубе и о принципах комплектации состава команды:

«25 тысяч зарплаты у Филиппа Будковского? Нет. Он еще на эту сумму не забил. Это бред. У нас и близко нет таких зарплат. 10 тысяч? Есть, но таких мало.

Приглашение именитых игроков, таких как Тотовицкий и Супряга? Было бы лучше брать молодых 20-летних ребят, которых бы тренеры доводили до высокого уровня.

Я хочу, чтобы в команде было как можно больше местных. Сейчас таких 6 или 7 человек. Я и Малиновскому (Руслан родился в Житомире, – прим.) говорил: «мы до тебя доберемся». Может, они с Александром Зинченко будут заканчивать карьеру здесь».

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир Филипп Будковский Руслан Малиновский Александр Зинченко
Источник Football Manager
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Муґунот Уух
верзе якусь х**ню
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+1
andre_lui
Потрібно було Кривцова перехоплювати
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0
mastorent
именитый игрок супряга))
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0
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