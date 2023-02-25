БУТКЕВИЧ: «Может, Малиновский и Зинченко закончат карьеру в Полесье»

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал об уровне зарплат в клубе и о принципах комплектации состава команды:

«25 тысяч зарплаты у Филиппа Будковского? Нет. Он еще на эту сумму не забил. Это бред. У нас и близко нет таких зарплат. 10 тысяч? Есть, но таких мало.

Приглашение именитых игроков, таких как Тотовицкий и Супряга? Было бы лучше брать молодых 20-летних ребят, которых бы тренеры доводили до высокого уровня.

Я хочу, чтобы в команде было как можно больше местных. Сейчас таких 6 или 7 человек. Я и Малиновскому (Руслан родился в Житомире, – прим.) говорил: «мы до тебя доберемся». Может, они с Александром Зинченко будут заканчивать карьеру здесь».