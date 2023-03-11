В воскресенье, 12 марта, состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Шахтер».

Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить его будет арбитр Екатерина Монзуль из Харькова. Начало встречи в 14:00.

«Кривбасс» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Шахтер», за которой следите здесь.