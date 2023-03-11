Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Шахтер
Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 17:33 |
415
2

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Шахтер

В Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги

11 марта 2023, 17:33 |
415
2
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Шахтер
ФК Шахтер

В воскресенье, 12 марта, состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Шахтер».

Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить его будет арбитр Екатерина Монзуль из Харькова. Начало встречи в 14:00.

«Кривбасс» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Шахтер», за которой следите здесь.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
Melbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Экс-тренер Фейеноорда: «Шахтер едет в Роттердам с дерьмом в штанах»
Владимир ШАРАН: «VAR у нас только для Шахтера и Динамо. А Минаю зачем VAR»
Черноморец – Металлист 1925 – 1:1. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Кривбасс - Шахтер где смотреть
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Бокс | 11 марта 2023, 07:00 2
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика

Поединок может состояться 29 апреля в Лондоне

ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
Бокс | 10 марта 2023, 22:23 9
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30

Бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 29 апреля в Лондоне

Бундеслига. Бавария забила 5 голов и сохраняет лидерство
Футбол | 11.03.2023, 18:27
Бундеслига. Бавария забила 5 голов и сохраняет лидерство
Бундеслига. Бавария забила 5 голов и сохраняет лидерство
ВИДЕО. Грубая ошибка Шевченко привела к голу Миная на 2-й минуте
Футбол | 11.03.2023, 13:31
ВИДЕО. Грубая ошибка Шевченко привела к голу Миная на 2-й минуте
ВИДЕО. Грубая ошибка Шевченко привела к голу Миная на 2-й минуте
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
Бокс | 11.03.2023, 04:21
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Странно . В 13.00 Сетанта показывает Ворсклу  а в 14.00 уже Кривбасс и Шахтер на одном и том же канале . Так в анонсе игр на спорт.юа стоит по крайней мере.
Ответить
-2
Fred14
Появились деляги от телевидения которые все делят на обычную.сетанту и не на обычную .Когда вы уже нажретесь .
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
09.03.2023, 23:54 71
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
09.03.2023, 21:14 9
Теннис
Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»
Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»
09.03.2023, 18:11 9
Футбол
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
10.03.2023, 00:12 9
Футбол
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
10.03.2023, 12:33 27
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, подписывай контракт, уродливый бастард»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, подписывай контракт, уродливый бастард»
10.03.2023, 22:45 3
Бокс
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
11.03.2023, 09:30 11
Бокс
УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»
УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»
09.03.2023, 21:41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности