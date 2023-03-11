Украина. Премьер лига11 марта 2023, 17:33 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Шахтер
В Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги
11 марта 2023, 17:33 |
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В воскресенье, 12 марта, состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Шахтер».
Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить его будет арбитр Екатерина Монзуль из Харькова. Начало встречи в 14:00.
«Кривбасс» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Шахтер», за которой следите здесь.
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Комментарии 2
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Странно . В 13.00 Сетанта показывает Ворсклу а в 14.00 уже Кривбасс и Шахтер на одном и том же канале . Так в анонсе игр на спорт.юа стоит по крайней мере.
Появились деляги от телевидения которые все делят на обычную.сетанту и не на обычную .Когда вы уже нажретесь .
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