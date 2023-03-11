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Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 13:45 | Обновлено 11 марта 2023, 14:00
327
0

Заря – Львов. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 17-го тура УПЛ

11 марта 2023, 13:45 | Обновлено 11 марта 2023, 14:00
327
0
Заря – Львов. Стартовые составы команд
УПЛ

В субботу, 11 марта, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и «Львов». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 14.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Заря»: Сапутин – Батагов, Имереков, Бутко, Снурницын, Бражко, Булеца, Мышнев, Хлань, Русин, Герреро.

«Львов»: Рыбка – Никитюк, Фернандес, Траоре Оула Абасс, Грисьо, Кузык, Алибеков, Антонио Леонардо, Свржняк, Беляев, Эсеола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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