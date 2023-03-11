Заря – Львов. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 17-го тура УПЛ
В субботу, 11 марта, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и «Львов». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 14.00.
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Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Заря»: Сапутин – Батагов, Имереков, Бутко, Снурницын, Бражко, Булеца, Мышнев, Хлань, Русин, Герреро.
«Львов»: Рыбка – Никитюк, Фернандес, Траоре Оула Абасс, Грисьо, Кузык, Алибеков, Антонио Леонардо, Свржняк, Беляев, Эсеола.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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