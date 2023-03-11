Олег ДУЛУБ: «Потенциальные новички-легионеры сразу спрашивают, стреляют ли»
Наставник «Львова» – об усилении команды зимой
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, что стало непросто подписывать легионеров в команду.
– Почему пошли на такие кардинальные изменения состава?
– Были футболисты немного другого уровня. Мы летом пригласили 7 игроков, шестеро из которых были из Первой лиги. Надо отдать им должное, но в конце сезона они психологически не выдержали. Это произошло после победы над «Рухом» и поражений в стыковых матчах за выживание с «Черноморцем» и «Ингульцом».
– К команде присоединились шесть иностранцев. Насколько сейчас сложно приглашать легионеров в Украину?
– Стало труднее. Нужно понимать: сразу спрашивают, стреляют ли. Когда говоришь, что это Львов и здесь относительно спокойно, все возвращается в другую сторону. Уже возникает конструктив. Тогда нужно искать финансовый компромисс, который устроит игрока и клуб.
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