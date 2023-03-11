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Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 12:53 | Обновлено 11 марта 2023, 13:51
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0

Олег ДУЛУБ: «Потенциальные новички-легионеры сразу спрашивают, стреляют ли»

Наставник «Львова» – об усилении команды зимой

11 марта 2023, 12:53 | Обновлено 11 марта 2023, 13:51
230
0
Олег ДУЛУБ: «Потенциальные новички-легионеры сразу спрашивают, стреляют ли»
ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, что стало непросто подписывать легионеров в команду.

– Почему пошли на такие кардинальные изменения состава?
– Были футболисты немного другого уровня. Мы летом пригласили 7 игроков, шестеро из которых были из Первой лиги. Надо отдать им должное, но в конце сезона они психологически не выдержали. Это произошло после победы над «Рухом» и поражений в стыковых матчах за выживание с «Черноморцем» и «Ингульцом».

– К команде присоединились шесть иностранцев. Насколько сейчас сложно приглашать легионеров в Украину?
– Стало труднее. Нужно понимать: сразу спрашивают, стреляют ли. Когда говоришь, что это Львов и здесь относительно спокойно, все возвращается в другую сторону. Уже возникает конструктив. Тогда нужно искать финансовый компромисс, который устроит игрока и клуб.

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Олег Дулуб Львов
Источник Sport.ua
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