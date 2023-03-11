Динамо уже в Ужгороде. Известна заявка киевлян на матч с Днепром-1
Команды сыграют в воскресенье, 12 марта
Киевское «Динамо» прибыло в Ужгород на матч 17-го тура украинской Премьер-лиги с «Днепром-1», который состоится в воскресенье, 12 марта, начало – в 13:00 по киевскому времени.
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Накануне игры – днем в субботу, 11-го числа – подопечные Мирчи Луческу проведут предматчевую тренировку.
На поединок наставник киевского «Динамо» взял следующих игроков:
Вратари – Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко (Денис присоединился к команде на месте, играл за U19);
Защитники – Денис Попов, Александр Сирота, Антон Боль, Максим Дячук, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак;
Полузащитники – Сергей Сидорчук, Решат Рамадани, Владимир Шепелев, Александр Яцык, Александр Караваев, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Бенито, Кахим Перрис, Джастин Лонвейк, Назар Волошин, Антон Царенко;
Нападающие – Владислав Ванат, Эрик Рамирес.
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Думаю что Гармаш тоже.
Следующий сезон последний для Сидорчука.
И вуаля новая команда.
Очень хотелось бы увидеть яцика в старте.