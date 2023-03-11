Динамо уже в Ужгороде. Известна заявка киевлян на матч с Днепром-1

Киевское «Динамо» прибыло в Ужгород на матч 17-го тура украинской Премьер-лиги с «Днепром-1», который состоится в воскресенье, 12 марта, начало – в 13:00 по киевскому времени.

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Накануне игры – днем в субботу, 11-го числа – подопечные Мирчи Луческу проведут предматчевую тренировку.

На поединок наставник киевского «Динамо» взял следующих игроков:

Вратари – Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко (Денис присоединился к команде на месте, играл за U19);

Защитники – Денис Попов, Александр Сирота, Антон Боль, Максим Дячук, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак;

Полузащитники – Сергей Сидорчук, Решат Рамадани, Владимир Шепелев, Александр Яцык, Александр Караваев, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Бенито, Кахим Перрис, Джастин Лонвейк, Назар Волошин, Антон Царенко;

Нападающие – Владислав Ванат, Эрик Рамирес.