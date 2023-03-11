Англия11 марта 2023, 11:21 |
457
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Сан-Паулу хочет подписать экс-вингера Шахтера Виллиана
Бразилец в настоящий момент выступает в АПЛ за «Фулхэм»
11 марта 2023, 11:21 |
457
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Бразильский «Сан-Паулу» заинтересован в подписании возрастного вингера «Фулхэма» Виллиана, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».
Контракт 34-летнего игрока с «дачниками» истекает 30 июня, чем и хотят воспользоваться в «Сан-Паулу».
Сам Виллиан, который зарабатывает в Англии 40 тысяч фунтов в неделю, хотел бы остаться в «Фулхэме».
Ранее Виллиан заявлял, что вместе со своей семьей хотел бы жить в Англии, где ему комфортнее, чем на родине.
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