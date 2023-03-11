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  4. Сан-Паулу хочет подписать экс-вингера Шахтера Виллиана
Англия
11 марта 2023, 11:21 |
457
0

Сан-Паулу хочет подписать экс-вингера Шахтера Виллиана

Бразилец в настоящий момент выступает в АПЛ за «Фулхэм»

11 марта 2023, 11:21 |
457
0
Сан-Паулу хочет подписать экс-вингера Шахтера Виллиана
Twitter. Виллиан

Бразильский «Сан-Паулу» заинтересован в подписании возрастного вингера «Фулхэма» Виллиана, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».

Контракт 34-летнего игрока с «дачниками» истекает 30 июня, чем и хотят воспользоваться в «Сан-Паулу».

Сам Виллиан, который зарабатывает в Англии 40 тысяч фунтов в неделю, хотел бы остаться в «Фулхэме».

Ранее Виллиан заявлял, что вместе со своей семьей хотел бы жить в Англии, где ему комфортнее, чем на родине.

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Источник журналист Экрем Конур
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