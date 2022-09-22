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  4. Экс-бразилец Шахтера заявил о желании жить в Лондоне
Англия
22 сентября 2022, 12:56 |
620
0

Экс-бразилец Шахтера заявил о желании жить в Лондоне

Виллиану оказалось некомфортно на родине

22 сентября 2022, 12:56 |
620
0
Экс-бразилец Шахтера заявил о желании жить в Лондоне
Instagram. Виллиан с семьей

34-летний бразильский вингер Виллиан, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», рассказал, почему принял решение покинуть «Коринтианс» и в начале сентября подписать контракт с «Фулхэмом», вернувшись в английскую Премьер-лигу.

«В Бразилии я много думал: хочу ли я жить здесь или в Англии? Теперь я не сомневаюсь, что хочу жить в Лондоне. Моей семье это нравится, это мой дом, мне здесь нравится. Здесь мы можем наслаждаться жизнью. В Бразилии, если ты проиграешь, то не сможешь уйти с поля», - рассказал Виллиан.

Напомним, ранее Виллиан уже играл в АПЛ за «Челси» и «Арсенал».

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Виллиан Фулхэм Коринтианс Лондон
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Источник The Athletic
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