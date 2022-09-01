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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Виллиан вернулся в АПЛ. Экс-игрок Шахтера перешел в Фулхэм
Англия
01 сентября 2022, 19:25 |
633
0

ОФИЦИАЛЬНО. Виллиан вернулся в АПЛ. Экс-игрок Шахтера перешел в Фулхэм

Виллиан оформил контракт на 12 месяцев

01 сентября 2022, 19:25 |
633
0
ОФИЦИАЛЬНО. Виллиан вернулся в АПЛ. Экс-игрок Шахтера перешел в Фулхэм
fulhamfc.com

Клуб АПЛ «Фулхэм» объявил о подписании контракта с бразильским вингером Виллианом. Договор рассчитан на 1 сезон.

Виллиан, который ранее в АПЛ выступал за «Челси» и «Арсенал», недавно покинул «Коринтианс» и в качестве свободного агента нашел себе новую команду.

34-летний игрок провел в АПЛ 259 матчей и забил 38 голов. С 2007 по 2013 год выступал за «Шахтер».

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Источник ФК Фулхэм
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