Англия01 сентября 2022, 19:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Виллиан вернулся в АПЛ. Экс-игрок Шахтера перешел в Фулхэм
Виллиан оформил контракт на 12 месяцев
01 сентября 2022, 19:25 |
633
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Клуб АПЛ «Фулхэм» объявил о подписании контракта с бразильским вингером Виллианом. Договор рассчитан на 1 сезон.
Виллиан, который ранее в АПЛ выступал за «Челси» и «Арсенал», недавно покинул «Коринтианс» и в качестве свободного агента нашел себе новую команду.
34-летний игрок провел в АПЛ 259 матчей и забил 38 голов. С 2007 по 2013 год выступал за «Шахтер».
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