ОФИЦИАЛЬНО. Виллиан вернулся в АПЛ. Экс-игрок Шахтера перешел в Фулхэм

Клуб АПЛ «Фулхэм» объявил о подписании контракта с бразильским вингером Виллианом. Договор рассчитан на 1 сезон.

Виллиан, который ранее в АПЛ выступал за «Челси» и «Арсенал», недавно покинул «Коринтианс» и в качестве свободного агента нашел себе новую команду.

34-летний игрок провел в АПЛ 259 матчей и забил 38 голов. С 2007 по 2013 год выступал за «Шахтер».