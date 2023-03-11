Ведущие и эксперты английского телешоу бойкотируют BBC в поддержку Линекера

Легендарное английское телешоу Match of the Day, которое транслируется компанией BBC с 1964 года, предстанет в субботу вечером в необычном формате.

Как информирует BBC, программа выйдет в эфир без ведущего и экспертов в студии, и будет состоять только из обзоров субботних матчей АПЛ.

Многолетний ведущий Match of the Day Гари Линекер был отстранен телекомпанией BBC за «нарушение принципов беспристрастности». Линекер посреди недели раскритиковал в своем персональном твиттере новую правительственную программу предоставления убежища, сравнив используемую аргументацию с риторикой Германии в 30-х годах.

Как пишет The Independent, высшее руководство BBC хотело, чтобы Линекер выступил с публичным заявлением, попросив прощения и сказав, что он будет в дальнейшем осторожным в высказываниях в своих социальных сетях. Линекер отказался это делать.

В результате BBC отстранило на Линекера от эфира для «продолжения дискуссии». При этом сам Линекер хотел провести шоу.

Известный в прошлом футболист вел шоу Match of the Day с 1999 года. Его контракт действует еще два года.

В знак солидарности с Линекером в эфир отказались выйти соведущие и эксперты телешоу Иан Райт и Алан Ширер. Другие спортивные ведущие BBC – Джермейн Дженас, Алекс Скотт и Марк Чепмен также отказались вести шоу. Позже к бойкоту присоединились и шесть комментаторов BBC, которые должны были вести матчи субботы АПЛ к телепрограмме.

Наконец, как информирует Talksport, ряд игроков и тренеров клубов АПЛ готовы отказаться от послематчевых комментариев Match of the Day, выражая поддержку Линекеру.