ПСЖ обратился к фанатам после вылета команды из ЛЧ

Клуб «ПСЖ» выступил с обращением к поклонникам команды после ее поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от немецкой «Баварии». Как известно, в первой игре дома парижане проиграли мюнхенцам со счетом 0:1, а в ответном матче в Германии уступили со счетом 0:2.

«Зная о приложенных вами усилиях, особенно в этот сложный период, мы хотели бы еще раз поблагодарить вас за вашу непоколебимую поддержку в Мюнхене. Семья «ПСЖ» знает, как преодолевать трудности, умеет восстанавливаться, знает, как оставаться единым, несмотря на возникающие препятствия. Вместе мы всегда сильнее. Мы должны смотреть в будущее с главной целью клуба – выиграть чемпионат.

Завоевание этого 11-го титула чемпиона Франции, который станет новым рекордом, остается нашим приоритетом. Мы стремимся привлекать вас все больше и больше, потому что вместе мы строим будущее клуба», - сказано в писании «ПСЖ», которое адресовано фанатам клуба.