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Франция
11 марта 2023, 05:26 | Обновлено 11 марта 2023, 05:28
478
2

ПСЖ обратился к фанатам после вылета команды из ЛЧ

Парижский клуб выпустил специальный релиз

11 марта 2023, 05:26 | Обновлено 11 марта 2023, 05:28
478
2
ПСЖ обратился к фанатам после вылета команды из ЛЧ
ФК ПСЖ

Клуб «ПСЖ» выступил с обращением к поклонникам команды после ее поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от немецкой «Баварии». Как известно, в первой игре дома парижане проиграли мюнхенцам со счетом 0:1, а в ответном матче в Германии уступили со счетом 0:2.

«Зная о приложенных вами усилиях, особенно в этот сложный период, мы хотели бы еще раз поблагодарить вас за вашу непоколебимую поддержку в Мюнхене. Семья «ПСЖ» знает, как преодолевать трудности, умеет восстанавливаться, знает, как оставаться единым, несмотря на возникающие препятствия. Вместе мы всегда сильнее. Мы должны смотреть в будущее с главной целью клуба – выиграть чемпионат.

Завоевание этого 11-го титула чемпиона Франции, который станет новым рекордом, остается нашим приоритетом. Мы стремимся привлекать вас все больше и больше, потому что вместе мы строим будущее клуба», - сказано в писании «ПСЖ», которое адресовано фанатам клуба.

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ПСЖ Лига чемпионов Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник ФК ПСЖ
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Комментарии 2
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luceorius
 Якщо так хронічно не таланить у ЛЧ, то для чого тоді чемпіонство Франції? Можливо, зараз розслабитись, зайняти 5-6-те місце і постаратись виграти ЛЄ. Як запасний варіант
є ще Ліга Конференцій.
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Remark
Который год скупают всю звёздную футбольную тусовку планеты и это оказывается ради главной цели - победе в чемпионате Франции. Клоуны п ять.
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