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  4. ТАНКОВСКИЙ: «Я без шансов закрепиться на позиции форварда»
Украина. Первая лига
11 марта 2023, 04:02 |
132
0

ТАНКОВСКИЙ: «Я без шансов закрепиться на позиции форварда»

Хавбек – о задачах «Днепра-1»

11 марта 2023, 04:02 |
132
0
ТАНКОВСКИЙ: «Я без шансов закрепиться на позиции форварда»
Instagram. Вячеслав Танковский

Полузащитник Вячеслав Танковский рассказал о планах «Днепра-1», в который он перешел зимой из харьковского «Металлиста», и вспомнил времена, когда играл в атаке.

– «Днепр-1» – команда с амбициями и мы будем делать все, что в наших силах, для того, чтобы команда, поставившая перед собой серьезные задачи, их выполнила. Будем к этому прилагать все усилия, чтобы быть на том же месте, где команда находится сейчас.

– Помните ли вы свои юношеские годы, когда феерили на позиции форварда и готовы ли сейчас сыграть на этом месте?

– Откровенно говоря, я очень-очень давно играл нападающим, когда мне было 12 лет в Академии «Шахтера», а уже где-то в U-15 я перестал играть в этом амплуа. Так что думаю, что сейчас без шансов закрепиться на этой позиции, – признался Танковский.

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Вячеслав Танковский Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник СК Днепр-1
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