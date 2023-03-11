Украина. Премьер лига11 марта 2023, 03:20 | Обновлено 11 марта 2023, 03:25
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Металлист 1925
Команды проведут поединок 17-го тура сезона
11 марта 2023, 03:20 | Обновлено 11 марта 2023, 03:25
63
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В субботу, 11 марта, в Одессе на поле стадиона «Черноморец» состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет с харьковским «Металлистом 1925».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
«Черноморец» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Прямой эфир матча доступен на стриминговой ОТТ-платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Металлист 1925».
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